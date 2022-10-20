Bố Lưu Khải Uy phủ nhận chuyện con trai hẹn hò sao nữ đã có gia đình

Sao quốc tế 20/10/2022 11:25

Tài tử gạo cội Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy - đã lên tiếng phủ nhận chuyện con trai mình có quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên đã có gia đình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tài tử gạo cội Lưu Đan đã xuất hiện tại một sự kiện công khai. Tại đây, ông được nhiều người đặt câu hỏi về việc con trai ông - nam diễn viên Lưu Khải Uy - hẹn hò với một sao nữ đã lập gia đình sau khi ly hôn với Dương Mịch.

luu khai uy 1
Lưu Đan phủ nhận chuyện Lưu Khải Uy có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp đã có chồng - Ảnh: Internet

Trước những nghi vấn về đời tư của con trai, Lưu Đan phủ nhận chuyện Lưu Khải Uy có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp đã có chồng. Ông cho biết rất tin tưởng vào con trai và chắc chắn rằng nam diễn viên sẽ không nói dối về việc hẹn hò của mình.

Bên cạnh đó, ông Lưu Đan cho hay, bản thân rất ít khi hỏi hay tìm hiểu về đời sống tình cảm của con trai vì không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện đời tư của anh. Không những vậy, tài tử Lưu Đan cũng mong Lưu Khải Uy sớm ngày tái hôn để có người bầu bạn và đặc biệt nhất là con trai phải thật hạnh phúc.

luu khai uy 2
Hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với một cô gái trẻ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH - Ảnh: Internet

Trước đó, theo HK01, hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với một cô gái trẻ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. Trong những bức hình được chụp lại, nam diễn viên và cô gái kia ăn mặc giản dị, cả hai cười đùa khá vui vẻ và nắm chặt tay nhau.

Cư dân mạng đã nhanh chóng "soi" được danh tính của cô gái này dù hình ảnh được chia sẻ có chất lượng khá kém và mờ nhạt. Cụ thể, netizen cho rằng tình mới của Lưu Khải Uy chính là nữ diễn viên Vưu Tĩnh Như. Điều đáng nói và sao nữ này vào tháng 12/2021 đã công khai kết hôn với một người ngoài ngành giải trí.

luu khai uy 3

luu khai uy 4
Phía Vưu Tĩnh Như phủ nhận chuyện hẹn hò Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Trước những nghi vấn mà cư dân mạng đặt ra, Lưu Khải Uy không hề lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, quản lý của Vưu Tĩnh Như đã nhanh chóng phủ nhận việc này và khẳng định rằng đây chỉ là thông tin thất thiệt được tung ra từ những kẻ ác ý. Bên cạnh đó, Vưu Tĩnh Như cũng cho biết trên Weibo của mình là cô đang cách ly tại Ninh Ba, nữ diễn viên nhắc nhở mọi người đề phòng dịch bệnh và dừng việc phát tán những tin đồn vô căn cứ.

Từ khóa:   Lưu Khải Uy Lưu Khải Uy hẹn hò Dương Mịch sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dân tình ngỡ ngàng trước thân thế thực sự của bạn gái trẻ tuổi của Lưu Khải Uy: Liệu có giống với vợ sắp cưới của Đặng Luân?

Dân tình ngỡ ngàng trước thân thế thực sự của bạn gái trẻ tuổi của Lưu Khải Uy: Liệu có giống với vợ sắp cưới của Đặng Luân?

Fan Dương Mịch hả hê khi Lưu Khải Uy cuối cùng cũng nhận quả báo vì nhân vật này

Fan Dương Mịch hả hê khi Lưu Khải Uy cuối cùng cũng nhận quả báo vì nhân vật này

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

Ảnh hiếm Dương Mịch lần đầu diện váy cưới kể từ đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014

Phản ứng của Lưu Khải Uy sau khi Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa

Phản ứng của Lưu Khải Uy sau khi Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Dương Mịch bất ngờ công bố 'tìm kiếm tình yêu' sau 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

Hậu 'dứt tình' với Dương Mịch, bố ruột ủng hộ con trai Lưu Khải Uy sớm tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI