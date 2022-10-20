Bố Lưu Khải Uy phủ nhận chuyện con trai hẹn hò sao nữ đã có gia đình

Tài tử gạo cội Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy - đã lên tiếng phủ nhận chuyện con trai mình có quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên đã có gia đình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tài tử gạo cội Lưu Đan đã xuất hiện tại một sự kiện công khai. Tại đây, ông được nhiều người đặt câu hỏi về việc con trai ông - nam diễn viên Lưu Khải Uy - hẹn hò với một sao nữ đã lập gia đình sau khi ly hôn với Dương Mịch. Lưu Đan phủ nhận chuyện Lưu Khải Uy có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp đã có chồng - Ảnh: Internet Trước những nghi vấn về đời tư của con trai, Lưu Đan phủ nhận chuyện Lưu Khải Uy có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp đã có chồng. Ông cho biết rất tin tưởng vào con trai và chắc chắn rằng nam diễn viên sẽ không nói dối về việc hẹn hò của mình.

Bên cạnh đó, ông Lưu Đan cho hay, bản thân rất ít khi hỏi hay tìm hiểu về đời sống tình cảm của con trai vì không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện đời tư của anh. Không những vậy, tài tử Lưu Đan cũng mong Lưu Khải Uy sớm ngày tái hôn để có người bầu bạn và đặc biệt nhất là con trai phải thật hạnh phúc. Hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với một cô gái trẻ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH - Ảnh: Internet Trước đó, theo HK01, hình ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với một cô gái trẻ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH. Trong những bức hình được chụp lại, nam diễn viên và cô gái kia ăn mặc giản dị, cả hai cười đùa khá vui vẻ và nắm chặt tay nhau.

Cư dân mạng đã nhanh chóng "soi" được danh tính của cô gái này dù hình ảnh được chia sẻ có chất lượng khá kém và mờ nhạt. Cụ thể, netizen cho rằng tình mới của Lưu Khải Uy chính là nữ diễn viên Vưu Tĩnh Như. Điều đáng nói và sao nữ này vào tháng 12/2021 đã công khai kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Phía Vưu Tĩnh Như phủ nhận chuyện hẹn hò Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet Trước những nghi vấn mà cư dân mạng đặt ra, Lưu Khải Uy không hề lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, quản lý của Vưu Tĩnh Như đã nhanh chóng phủ nhận việc này và khẳng định rằng đây chỉ là thông tin thất thiệt được tung ra từ những kẻ ác ý. Bên cạnh đó, Vưu Tĩnh Như cũng cho biết trên Weibo của mình là cô đang cách ly tại Ninh Ba, nữ diễn viên nhắc nhở mọi người đề phòng dịch bệnh và dừng việc phát tán những tin đồn vô căn cứ.

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