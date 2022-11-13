Nhan sắc không muốn rời mắt của Dương Mịch 'gây bão' khắp cõi mạng, nhưng dân tình lại lo lắng vì điều này

Mới đây, Dương Mịch gây chú ý với loạt ảnh quảng bá cho một sản phẩm mà cô nàng đang làm đại sứ thương hiệu.

Mới đây, Dương Mịch đã tung ra loạt ảnh quảng bá cho một sản phẩm mà nữ diễn viên này đang làm đại sứ thương hiệu. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện áo vest màu nâu be đem lại cảm giác vừa trưởng thành vừa thanh lịch. Ngay sau khi được tung ra, bộ ảnh đã nhận về nhiều sự khen ngợi của khán giả bởi sự xinh đẹp và khí chất "soái tỷ" của Dương Mịch. Tuy nhiên, nữ minh tinh để lộ tình trạng đáng báo động vì thân hình quá đỗi gầy gò. Do đó, người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho cân nặng của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Trung Quốc đang quá khắt khe với chế độ ăn của mình. Hiện, Dương Mịch chỉ nặng 45,2 kg, trong khi chiều cao là 1,68 m. Theo thước đo thể chất, đây là chỉ số được xếp vào nhóm gầy và cần cải thiện cân nặng.

Tuy nhiên, người đẹp gần đây đã ý thức được tình trạng giảm nhiều cân của mình. Dương Mịch thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh những món súp đầy đủ chất dinh dưỡng mà cô ăn mỗi ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị người hâm mộ chú ý vì vóc dáng gầy gò quá mức.

Để giữ dáng, mỹ nhân nhịn ăn bữa sáng, chỉ ăn vào buổi trưa và tối. Tuy nhiên, việc giảm mỡ ở vùng bụng kéo theo cân nặng của Dương Mịch bị sụt đáng kể. Nhiều thời điểm, vóc dáng của nữ diễn viên rơi vào tình trạng gầy đáng báo động. Khuôn mặt của Dương Mịch cũng nhiều lần bị nhận xét là hốc hác, xanh xao. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu và có lượng người hâm mộ đông đảo của màn ảnh Hoa ngữ. Trung bình một năm, cô tham gia từ 3-4 bộ phim và là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện, chương trình truyền hình phổ biến. Thời gian qua, Dương Mịch cũng gây chú ý với loạt tạo hình hồ ly trong bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên đang quay. Trong đó, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Mỗi tạo hình của Dương Mịch đều nhận được sự ca ngợi của khán giả. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 11, khán giả gặp lại Dương Mịch trong dự án Cảm Ơn Bác Sĩ.

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