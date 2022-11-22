Gây nhiều tranh cãi trong 'Định luật 80/20 của tình yêu', Dương Mịch đang 'thất thế' trước Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 22/11/2022 08:08

So với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đang cho thấy phong độ của mình "tuột dốc không phanh".

"Định luật 80/20 của tình yêu" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch. Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim vẫn vấp phải những tranh cãi của khán giả. Dù một số người xem khen kết hợp của Dương Mịch Hứa Khải khá tốt nhưng không ít ý kiến cho rằng phim là "bước lùi" của mỹ nhân họ Dương.

Cụ thể, có thể thấy "Định luật 80/20 của tình yêu" có nội dung không khó hiểu, đúng chuẩn mô tuýp phim thần tượng những năm qua. 

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Dương Mịch có không ít "bom tấn" sở hữu hàng tỷ lượt xem. Nhưng với ở tác phẩm này, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn dậm chân tại chỗ, còn Hứa Khải vẫn chưa thoát được cái mác "trai đẹp đi đóng phim" trong vài năm qua. 

 Gây nhiều tranh cãi trong 'Định luật 80/20 của tình yêu', Dương Mịch đang 'thất thế' trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

Dù rằng phim có tính giải trí tốt và không bị trộn lẫn so với các phim đang lên sóng nhưng "Định luật 80/20 của tình yêu" vẫn không nâng vị thế của Dương Mịch lên tầm cao mới. Ngược lại, diễn xuất của Dương Mịch vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn. Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với lứa tuổi hơn.

Tuy nhiên, với "Hạnh Phúc đến Vạn gia" - dù phim đề tài nông thôn khá kén khán giả nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt vai diễn. Bộ phim cũng lập không ít kỷ lục.

Gây nhiều tranh cãi trong 'Định luật 80/20 của tình yêu', Dương Mịch đang 'thất thế' trước Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2

Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện tình lãng mạn xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch đóng), một nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Khi công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư, họ đưa ra yêu cầu người đó phải đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi buộc phải thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi.

Tần Thi nhận chức và phải chấp nhận ông chồng "từ trên trời rơi xuống" Dương Hoa (Hứa Khải đóng). Hai người vở kịch vợ chồng ăn ý. Quá trình chung sống và gắn bó, họ dần phát triển tình cảm.

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai

Mới đây, cư dân xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy sẽ tái hôn, song nữ diễn viên đã thẳng thắn lên tiếng về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch sao hoa ngữ sao châu á Định Luật 80/20 Của Tình Yêu Hứa Khải

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai

Gây nhiều tranh cãi ngay khi lên sóng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn lập thành tích 'khủng'

Gây nhiều tranh cãi ngay khi lên sóng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải vẫn lập thành tích 'khủng'

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao?

Những bộ phim ngôn tình mới sắp 'đổ bộ' Cbiz: Hứa Khải - Dương Mịch, Lý Hiện - Lưu Diệc Phi 'yêu đương' bất chấp khoảng cách tuổi tác ra sao?

Dương Mịch chấp nhận mức cát-sê thấp để đóng phim trinh thám, phải chăng muốn chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch chấp nhận mức cát-sê thấp để đóng phim trinh thám, phải chăng muốn chuyển hình như Triệu Lệ Dĩnh?

Thành tích phim không khả quan, sự nghiệp của Dương Mịch đang 'tụt dốc không phanh'?

Thành tích phim không khả quan, sự nghiệp của Dương Mịch đang 'tụt dốc không phanh'?

Chiêm ngưỡng kỹ thuật quay đẳng cấp thế giới trong phim mới của Dương Mịch, được kì vọng sẽ trở thành 'phim bom tấn' trong năm 2023

Chiêm ngưỡng kỹ thuật quay đẳng cấp thế giới trong phim mới của Dương Mịch, được kì vọng sẽ trở thành 'phim bom tấn' trong năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ