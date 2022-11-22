Cụ thể, có thể thấy "Định luật 80/20 của tình yêu" có nội dung không khó hiểu, đúng chuẩn mô tuýp phim thần tượng những năm qua.

"Định luật 80/20 của tình yêu" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch . Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim vẫn vấp phải những tranh cãi của khán giả. Dù một số người xem khen kết hợp của Dương Mịch và Hứa Khải khá tốt nhưng không ít ý kiến cho rằng phim là "bước lùi" của mỹ nhân họ Dương.

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Dương Mịch có không ít "bom tấn" sở hữu hàng tỷ lượt xem. Nhưng với ở tác phẩm này, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn dậm chân tại chỗ, còn Hứa Khải vẫn chưa thoát được cái mác "trai đẹp đi đóng phim" trong vài năm qua.

Dù rằng phim có tính giải trí tốt và không bị trộn lẫn so với các phim đang lên sóng nhưng "Định luật 80/20 của tình yêu" vẫn không nâng vị thế của Dương Mịch lên tầm cao mới. Ngược lại, diễn xuất của Dương Mịch vẫn còn gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn. Khán giả còn khắt khe cho rằng cô không còn phù hợp để đóng phim thần tượng và khuyên nữ minh tinh nên lựa chọn những kịch bản phù hợp với lứa tuổi hơn.

Tuy nhiên, với "Hạnh Phúc đến Vạn gia" - dù phim đề tài nông thôn khá kén khán giả nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt vai diễn. Bộ phim cũng lập không ít kỷ lục.

Định luật 80/20 của tình yêu là câu chuyện tình lãng mạn xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch đóng), một nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Khi công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư, họ đưa ra yêu cầu người đó phải đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi buộc phải thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi.

Tần Thi nhận chức và phải chấp nhận ông chồng "từ trên trời rơi xuống" Dương Hoa (Hứa Khải đóng). Hai người vở kịch vợ chồng ăn ý. Quá trình chung sống và gắn bó, họ dần phát triển tình cảm.