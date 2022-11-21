Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai

Sao quốc tế 21/11/2022 10:45

Mới đây, cư dân xứ Trung xôn xao trước tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy sẽ tái hôn, song nữ diễn viên đã thẳng thắn lên tiếng về vấn đề này.

Gần đây, tin đồn Dương MịchLưu Khải Uy sẽ tái hôn khiến cư dân mạng xứ Trung xôn xao. Do đó, nữ diễn viên đã thẳng thắn lên tiếng về vấn đề này. Cô bộc bạch: “Tôi không muốn quay lại quá khứ, lặp lại một lần nữa sẽ rất phiền phức”.

Câu trả lời này của nữ diễn viên đã nhận được sự ủng hộ và nhiều lời khen của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã rất dũng cảm và thẳng thắn. Trong khi có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi tan vỡ vẫn không ngừng công kích nhau thì Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn trong hòa bình, sau đó cả hai vẫn cùng nhau nuôi dạy con gái - bé Tiểu Gạo Nếp.

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai - Ảnh 1

Trước đó, vàongày 20/11, Sina đưa tin sau khi Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong thừa nhận đang hẹn hò. Những thông tin xung quanh mối quan hệ của hai diễn viên cũng dần được hé mở.

Sau khi công khai hẹn hò, Lý Hiểu Phong thay đổi lời giới thiệu trên trang cá nhân thành "Nổi gió rồi", Lưu Khải Uy cũng viết "Mau thu quần áo", cho thấy cả hai đang tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Ngoài ra, Lý Hiểu Phong cũng lộ ảnh nấu ăn ở nhà Lưu Khải Uy.

Dương Mịch đáp trả tin đồn 'tái hôn' giữa lúc chồng cũ Lưu Khải Uy hẹn hò công khai - Ảnh 2

Còn về phía Dương Mịch, nữ diễn viên luôn bận rộn với sự nghiệp. Cô được cho là một trong những Hoa đán thành công nhất với nhiều vai trò, từ diễn viên, nhà sản xuất đến bà chủ một công ty giải trí.

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