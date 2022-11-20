Dương Mịch 'chạy nước rút' lên sóng tận 2 phim trong tháng nhưng thành tích lại bị 'tiểu Triệu Lộ Tư' cho 'hít khói'

Tháng 11 của màn ảnh xứ Trung sôi động với những bộ phim của dàn diễn viên cực hot như Dương Mịch , Hứa Khải, Trần Phi Vũ, Bạch Kính Đình ... Trong đó, Dương Mịch đã có tới 2 bộ phim được lên sóng là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20. Thế nhưng, cả hai tác phẩm đều không có thành tích cao như mong đợi, thậm chí, hứng nhiều "gạch đá" từ khán giả.

Ở phim Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng mới đây sau thời gian hoãn chiếu khiến khán giả không khỏi thất vọng vì nội dung thiếu hợp lý. Hai diễn viên không có sự ăn ý. Đặc biệt, nhan sắc Dương Mịch gây nhiều tranh cãi khi lộ rõ nhược điểm da kém săn chắc, có dấu hiệu lão hóa ở tuổi 34, vào vai người yêu Hứa Khải nhưng lại bị chê như "mẹ - con" vì chênh lệch ngoại hình.

Bên cạnh đó, giọng thoại của nữ diễn viên Tam sinh tam thế bị đánh giá kém, chua, khiến khán giả khó chịu. Diễn xuất của Dương Mịch bị chê làm màu, cường điệu hóa. Chính vì thế mà chỉ sau 3 ngày phát sóng, phim nhận nhiều ý kiến tiêu cực, đánh giá 1 sao, 2 sao trên Douban vì chất lượng kém.

Còn về phim Cảm Ơn Bác Sĩ hợp tác cùng Bạch Vũ, tuy được khen về nội dung nhân văn lấy đề tài về bác sĩ nhưng càng về sau, độ thảo luận càng giảm dần. Các tin tức hay chỉ số liên quan đến bộ phim đều không có gì nổi trội, điển hình là chỉ được chấm 6.3 với 39.000 lượt đánh giá, đây là số điểm chỉ được đánh giá là trung bình khá.

Trong khi đó, một tác phẩm khác có cùng thời gian mở điểm douban với Cảm Ơn Bác Sĩ là Khanh Khanh Nhật Thường do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đóng chính lại có điểm cao vượt trội với 7.6 điểm với hơn 43.000 lượt đánh giá. Bộ phim cũng vượt qua tác phẩm Cảm ơn bác sĩ của Dương Mịch về chỉ số thảo luận Datawin và lượt xem hiệu quả trên Vân Hợp.

Dù không sở hữu dàn lưu lượng đình đám nhưng Khanh Khanh Nhật Thường lại thu hút khán giả bởi nội dung ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, màu phim đẹp, cùng với đó là diễn xuất tròn vai của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi, cả hai tạo chemistry cực kỳ ăn ý.

Khanh Khanh Nhật Thường còn chứng minh độ hot của mình khi thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng hàng ngày như bảng chỉ số truyền thông Vlinkage (cao nhất 85.28), bảng chỉ số thảo luận datawin (cao nhất 1.598)…

Mặc dù lúc mới lên sóng không nhận được nhiều sự đón đợi, song hiện tại bộ phim do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi được đánh giá chính là “hắc mã” của cuối năm nay, thành công lội ngược dòng trở thành bộ phim hot nhất nhì ở thời điểm hiện tại.