Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng

Sao quốc tế 15/11/2022 15:47

Dù lên sóng chưa bao lâu nhưng bộ phim "Khanh Khanh Nhật Thường" đã chứng minh độ hot qua loạt thành tích đáng nể.

Khanh Khanh Nhật Thường là một trong những bộ phim vừa lên sóng trong thời gian gần đây với sự tham gia của cặp diễn viên chính là Bạch Kính ĐìnhĐiền Hi Vi. Tuy chỉ phát sóng vài tập nhưng bộ phim nhận được khá nhiều đánh giá tích cực từ khán giả bởi phản ứng hóa học của bộ đôi, cả hai không chỉ rất đáng yêu mà còn có chemistry rất ăn ý và ngọt ngào

Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng - Ảnh 1

Thế nhưng, khi phim chỉ vừa lên sóng thì bất ngờ cả nam chính Bạch Kính Đình và nữ chính Điền Hi Vi lần lượt bị khui tin hẹn hò. Không ít fan bày tỏ sự lo lắng vì sợ tin hẹn hò ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem và cả thành tích phim.

Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng - Ảnh 2

Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán, theo thống kê mới đây, các chỉ số của Khanh Khanh Nhật Thường đều rất tích cực. Cụ thể, theo bảng xếp hạng số liệu Yunhe, phim liên tiếp dẫn đầu với tỷ lệ thị phần lên đến 28%.

Theo blogger nhận định, trên đà hiện có, phim có khả năng trở thành bộ phim có chỉ số cao nhất trên bảng xếp hạng này của năm nay. Ngoài ra, Khanh Khanh Nhật Thường vẫn đang dẫn đầu một số bảng xếp hạng khác. Có thể thấy, bộ phim đang thu hút sự chú ý cao từ khán giả.

Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng - Ảnh 3

Khanh Khanh Nhật Thường được chuyển thể từ tiểu thuyết Thanh Xuyên Nhật Thường, kể câu chuyện cưới trước yêu sau của cặp đôi Doãn Tranh (Bạch Kính Đình) và Lý Vi (Điền Hi Vi). Thay vì lấy bối cảnh triều Thanh như trong nguyên tác, bộ phim tạo ra 9 quốc gia giả tưởng (trong phim gọi là Xuyên), trong đó, Tân Xuyên là nơi đứng đầu.

Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng - Ảnh 4

Vào đợt kén vợ của thiếu chủ Tân Xuyên, mỗi Xuyên còn lại phải chọn một thiếu nữ gả đến Tân Xuyên để kết làm liên minh. Nữ chính Lý Vi là một thiếu nữ lạc quan, tươi sáng, yêu thích ẩm thực. Nàng luôn muốn tránh khỏi việc tuyển phi ở Tân Xuyên, yên phận sống tại quê nhà. Đáng tiếc, nàng lại là người được chọn gả cho Lục thiếu chủ Doãn Tranh.

Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi 'kệ' netizen 'xé couple', Khanh Khanh Nhật Thường cứ 'bon bon' đạt thành tích ngất ngưỡng - Ảnh 5

Doãn Tranh là một thiếu niên tài mạo song toàn nhưng lại không được cha mình trọng dụng. Chàng luôn nỗ lực để chứng minh bản thân và giành lấy cơ hội để tham gia vào việc triều chính. Để làm được điều đó, chàng cũng cần cả sự hỗ trợ từ tân phu nhân của mình - Lý Vi. Trong quá trình chung sống, hai người từ không có tình cảm dần tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Lý Vi dùng sự chân thành và tài nấu nướng dần dần chinh phục Doãn Tranh, cùng chàng tiến đến một tương lai bình yên, tươi đẹp.

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Bộ phim cổ trang "Khanh Khanh Nhật Thường" của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đang dần tạo nên "cơn sốt" những ngày qua. Đây chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cho các phim đang lên sóng hiện tại.

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