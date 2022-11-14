Dù Bạch Kính Đình vẫn chưa lên tiếng xác nhận tin đồn hẹn hò với Tống Dật, những người hâm mộ của anh đã có nhiều phản ứng khá thái quá.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một người tự nhận là fan của Bạch Kính Đình đã đăng tải một bài viết gây ra sự chú ý mạnh từ cộng đồng mạng.

Theo đó, người này đã đăng tải bức ảnh cổ tay bên trái bị rạch một đường dài chảy máu với con dao nằm ở bên kèm theo chú thích: "Bạch Kính Đình, tôi cảnh cáo anh, tôi không ngại tự vẫn tối nay đâu. Nếu như anh còn dám xào couple với một cô gái khác, tôi chết cũng sẽ làm ma quấn lấy anh”.

Fan Bạch Kính Đình rạch tay đe dọa khi nghe tin anh hẹn hò - Ảnh: Internet - Ảnh: Internet

Hành động này của cô gái nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Được biết, việc làm này xuất phát từ tin đồn hẹn hò gần đây của thần tượng cô - nam diễn viên Bạch Kính Đình.

Cụ thể, vài ngày trước, tay săn ảnh nổi tiếng Lưu Đại Chùy đã tiết lộ rằng Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò với nhau và dọn về sống chung trong một nhà. Không những vậy, Tống Dật còn đã ra mắt bố mẹ của Bạch Kính Đình và được nhị vị phụ huynh này rất quý mến.

ưu Đại Chùy đã tiết lộ rằng Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò với nhau - Ảnh: Internet

Đồng thời, netizen đã nhanh chóng soi ra được những lần Bạch Kính Đình và Tống Dật diện áo đôi, giày đôi với nhau. Qua đó, chắc mẩm rằng việc hai diễn viên này đang trong một mối quan hệ tình cảm là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trước thông tin hẹn hò, cả phòng làm việc của Bạch Kính Đình và phía Tống Dật đều chưa lên tiếng xác nhận.

Trước việc tự làm đau bản thân của cô gái kia, nhiều người đã lên tiếng khuyên cô đừng nên dại dột, tính mạng mới là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, cũng không ít người chê cười, cho rằng cô gái này quả là "não tàng" khi tự mình rạch tay chỉ vì một người nổi tiếng hẹn hò yêu đương.

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