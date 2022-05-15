Bạch Kính Đình sử dụng chiêu trò hạ bệ Trần Khôn?

Trước nghi vấn Trần Khôn đang bị đàn em dùng chiêu trò để hạ bệ, netizen liền bày tỏ sự khinh thường, cho rằng Bạch Kính Đình thật sự "không có cửa".

Sự trở lại của Trần Khôn trong Phong Lũng Khởi Tây đã khiến danh tiếng của nam tài tử dần khởi sắc trở lại. Tuy vậy, anh liên tục bị công chúng đặt ra các nghi vấn xoay quanh thực lực và vị trí trong làng giải trí. Trần Khôn đang bị một đàn em âm mưu chơi xấu để hạ bệ Theo một nguồn tin, Trần Khôn hiện đang bị một tiểu sinh trong giới "đi bản thảo" nhằm hạ bệ anh để nâng bản thân lên. Tiểu Sinh này được cho là đã mua bài khen ngợi diễn xuất và nhan sắc của bản thân, trong bài lúc nào cũng "tiện thể" đá xéo Trần Khôn.

Nhưng netizen lại cho rằng Trần Khôn không phải là một diễn viên có thể dễ dàng hạ bệ thông qua vài bài báo như vậy. Vì tuy rằng những năm gần đây thành tích của nam diễn viên không mấy vang dội nhưng dựa vào địa vị của anh thì vài bộ phim không ăn khách không thể nào có thể làm lung lay được. Vì vậy, việc "chọc giận" nam tài tử ở thời điểm này thật sự là một quyết định không hề khôn ngoan. Cách đây ít lâu, Bạch Kính Đình đã đứng top 1 Hotsearch Weibo vì nhan sắc đẹp mê hồn của mình trong Thiên Thịnh Trường Ca Ngay sau khi tin tức này nổ ra, cư dân mạng đã ngay lập tức nhắc đến cái tên đáng bị tình nghi nhất thời điểm hiện tại chính là Bạch Kính Đình. Cách đây ít lâu, Bạch Kính Đình đã đứng top 1 Hotsearch Weibo vì nhan sắc đẹp mê hồn của mình trong Thiên Thịnh Trường Ca.

Trùng hợp thay, Trần Khôn cũng bị nhắc tới trong bài tung hô nhan sắc của Bạch Kính Đình dưới vai trò một nam chính nhạt nhòa. Được biết, Thiên Thịnh Trường Ca là bộ phim cổ trang mà Trần Khôn và Bạch Kính Đình đã hợp tác và phát sóng vào năm 2018. Thiên Thịnh Trường Ca là bộ phim cổ trang mà Trần Khôn và Bạch Kính Đình đã hợp tác và phát sóng vào năm 2018 Trước thông tin này, netizen cho rằng nếu như sự việc là thật, Bạch Kính Đình đã có một quyết định như "tự ném đá vào chân mình" vì địa vị trong nghề của Trần Khôn hiện tại còn rất vững vàng. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng dù cho có dùng tới những chiêu trò hơn nữa thì Bạch Kính Đình không bao giờ hạ bệ được nam tài tử họ Trần.

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