Trần Khôn U50 trẻ đến mức bị nhầm là người yêu của... con trai, đàn em kém hơn chục tuổi cũng phải dè chừng

Đã từ lâu trong showbiz, Trần Khôn nổi tiếng là một nam tài tử đa tài, điển trai và có một nét cuốn hút khó cưỡng. Không những vậy, thời gian dường như đã "bỏ quên" anh khi mà ở độ tuổi 46 thì nam diễn viên vẫn mang diện mạo trẻ trung như thể mới chỉ đôi mươi, bỏ xa các đồng nghiệp bằng tuổi mình, thậm chí khi hợp tác với đàn em kém hơn chục tuổi, họ cũng phải "muối mặt" vì bị anh "lấn lướt" nhan sắc.

Ở tuổi 46, Trần Khôn vẫn vô cùng trẻ trung như mới đôi mươi

Mới đây, trong một sự kiện quảng bá cho phim Phong Khởi Lũng Tây sắp lên sóng, Trần Khôn lại gây bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, phong độ của mình dù sát cánh bên anh là nam diễn viên Du Hạo Minh - người nhỏ hơn anh đến 11 tuổi.