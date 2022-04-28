Trần Khôn U50 trẻ đến mức bị nhầm là người yêu của... con trai, đàn em kém hơn chục tuổi cũng phải dè chừng

Sao quốc tế 28/04/2022 15:32

Dù đang ở trong độ tuổi U50, Trần Khôn vẫn khiến cho nhiều người vẫn phải "giật mình" vì vẻ ngoài trẻ trung, hệt như một "tiểu thịt tươi" của mình.

Đã từ lâu trong showbiz, Trần Khôn nổi tiếng là một nam tài tử đa tài, điển trai và có một nét cuốn hút khó cưỡng. Không những vậy, thời gian dường như đã "bỏ quên" anh khi mà ở độ tuổi 46 thì nam diễn viên vẫn mang diện mạo trẻ trung như thể mới chỉ đôi mươi, bỏ xa các đồng nghiệp bằng tuổi mình, thậm chí khi hợp tác với đàn em kém hơn chục tuổi, họ cũng phải "muối mặt" vì bị anh "lấn lướt" nhan sắc.

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Ở tuổi 46, Trần Khôn vẫn vô cùng trẻ trung như mới đôi mươi

Mới đây, trong một sự kiện quảng bá cho phim Phong Khởi Lũng Tây sắp lên sóng, Trần Khôn lại gây bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, phong độ của mình dù sát cánh bên anh là nam diễn viên Du Hạo Minh - người nhỏ hơn anh đến 11 tuổi.

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Trần Khôn vẫn vô cùng nổi bật dù kết hợp với nam diexn viên kém mình 11 tuổi

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên mà Trần Khôn khiến cho khán giả cũng như giới truyền thông ngỡ ngàng với visual của mình. Ít lâu trước đây, anh còn bị chụp lại khoảnh khắc cõng một "tiểu thịt tươi" về nhà.

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Trầ Khôn cõng một 'tiểu thịt tươi' lạ mặt về nhà trong đêm bị truyền thông chụp lại
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Tuy nhiên, 'tiểu thịt tươi' này lại chính là con trai của Trần Khôn

Sau khi tìm hiểu rõ thì sự thật đây lại là con trai của nam tài tử - Trần Tôn Hựu. Nhưng quả thật là khi đứng cạnh nhau, hai người trông hệt như hai anh em khiến cho truyền thông phải nhầm lẫn là điều dễ hiểu.

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Trần Khôn sắp tái xuất với khán giả qua tác phẩm Phong Khởi Lũng Tây

Tác phẩm cổ trang Phong Khởi Lũng Tây lấy bối cảnh cuộc chiến tranh phương Bắc giữa hai nước Ngụy và Thục. Trong phim, nam tài tử Trần Khôn đảm nhận vai gián điệp cấp cao Trần Cung. Mọi chuyện bắt đầu gay cấn khi Trần Cung bị nghi cung cấp tình báo giả khiến cho nhà Thục bại trận. Bên cạnh Trần Khôn, Phong Khởi Lũng Tây còn có sự tham gia nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Bạch Vũ, Nhiếp Viễn, Du Hạo Minh, Angelababy, Tôn Di,...

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