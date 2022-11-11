Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sẽ được mua bản quyền làm lại thành bản điện ảnh. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận với cặp đôi Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản truyền hình do Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính lên sóng vào năm 2016 đã tạo nên cơn sốt khắp Châu Á. Hình tượng nam thần hoàn hảo của Tiêu Nại do Dương Dương đóng đã khắc sâu vào tâm trí khán giả, giúp anh khẳng định tên tuổi và trở thành một trong tứ đại lưu lượng (bốn mỹ nam hot và có fan đông đảo nhất) Trung Quốc. Tuy nhiên, bê bối đời tư thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con. của Trịnh Sảng đã khiến bộ phim bị gỡ bỏ hoàn toàn trên các nền tảng xã hội. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản truyền hình do Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính lên sóng vào năm 2016 đã tạo nên cơn sốt khắp Châu Á - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sẽ được mua bản quyền làm lại thành bản điện ảnh. Theo đó, nam nữ chính đang được thảo luận với cặp đôi Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt.

Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt được đồn đoán đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh - Ảnh: Internet Được biết, Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt nổi lên khi tham gia cùng nhau trong một show truyền hình giải trí. Cặp đôi không chỉ nhận được sự yêu mến mà còn được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" vì tương tác quá ngọt trong chương trình. Chính vì thế, không ít fan hâm mộ cặp đôi khi biết thông tin này vô cùng mừng rỡ và không ngừng cầu nguyện cho cặp đôi sẽ tái hợp thật sự trong dự án này. Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt được đẩy thuyền khi tham gia cùng nhau trong một show truyền hình giải trí - Ảnh: Internet Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Cố Mạn. Bộ phim là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào giữa Tiêu Nại (Dương Dương) và Bối Vy Vy (Trịnh Sảng). Câu chuyện bắt đầu khi Bối Vy Vy – hoa khôi khoa Công nghệ thông tin ở một trường Đại học nổi tiếng "ly hôn" với một cao thủ game, sau đó lại “tái hôn” với Đại thần Nhất Tiếu Nại Hà – đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ Nhất Tiểu Nại Hà lại là Tiêu Nại – đại thần của trường đại học Vy Vy đang theo học.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh do Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính chỉ là lời đồn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ xác nhận chính thức từ phía các diễn viên.

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập' Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cổ trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng La Vân Hi và Dương Siêu Việt.

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