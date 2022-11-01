Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi?

Sao quốc tế 01/11/2022 15:25

Một blogger mạng xã hội xứ Trung có bài viết chứng minh tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Dương Dương là thật qua một chi tiết không ngờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Bên cạnh những dự án phim thì chuyện đời tư tình cảm của mỹ nhân luôn được công chúng quan tâm. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình ‘đẩy thuyền’ với Dương Dương nhiều nhất sau màn hợp tác ăn ý, đầy mật ngọt trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba được dân tình ‘đẩy thuyền’ với Dương Dương nhiều nhất sau màn hợp tác ăn ý, đầy mật ngọt trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger mạng xã hội xứ Trung có bài viết chứng minh tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Dương Dương là thật. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba phân biệt rất rõ đâu là ‘tình tin đồn’ đâu là ‘người tình có thể là thật’. Được biết, nàng tiểu hoa từng có tin đồn tình cảm với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Để tránh lời qua tiếng lại liên tục, cô nàng đã thẳng tay chặn nam diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 2
Nhiệt Ba đã thẳng tay chặn Hoàng Cảnh Du khi có tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Còn đối với Dương Dương, cũng là một trong những người tình tin đồn của Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng được gán ghép nồng nhiệt nhưng mỹ nhân Tân Cương vẫn tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền cùng Dương Dương, thậm chí còn sẵn sàng tái hợp với mỹ nam nếu có lời mời.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 3
Dù có tin đồn hẹn hò, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền cùng Dương Dương - Ảnh: Internet

Trước đó, dân tình đã soi ra nhiều bằng chứng cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Dương đang bí mật hẹn hò. Trong một đoạn clip mỹ nhân Tân Cương khiêu vũ được mạng xã hội đăng tải, những người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cô đang mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 4
Cả hai mặc cùng kiểu áo kẻ sọc - Ảnh: Internet

Không những thế, cư dân mạng còn phát hiện cặp đôi nhiều lần mặc đồ cặp, đeo nhẫn cặp,…Thậm chí, cả hai được cho là đã chia sẻ một bữa ăn mang đi cùng nhau vì hậu cảnh của bức ảnh ám chỉ rằng họ đang ở cùng một địa điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò qua một chi tiết, lần này hết đường chối cãi? - Ảnh 7
Cư dân mạng còn phát hiện cặp đôi nhiều lần mặc đồ cặp, check - in cùng địa điểm - Ảnh: Internet

Hiện tại, cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Dương chưa lên tiếng chính thức về tin đồn hẹn hò. Thế nhưng, dân tình vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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