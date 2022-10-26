Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

Sao quốc tế 26/10/2022 16:30

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cổ trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng La Vân Hi và Dương Siêu Việt.

La Vân Hi là một trong những nam thần ngôn tình cổ trang đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Từng gây sốt một thời qua vai diễn Nhuận Ngọc trong dự án cổ trang đình đám Hương Mật Tựa Khỏi Sương. Sở hữu visual lãng tử, lạnh lùng đúng chuẩn tạo hình soái ca cổ trang. Chính vì thế, những dự án mới nhất của nam diễn viên luôn được công chúng quan tâm.

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập' - Ảnh 1
La Vân Hi từng gây sốt một thời qua vai diễn Nhuận Ngọc trong dự án cổ trang đình đám Hương Mật Tựa Khỏi Sương - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Tencent hiện đang chuẩn bị khởi quay một dự án cố trang mới có đầu tư lớn mang tên Trường Nhai Trường. Theo đó hai vai diễn nam nữ chính đang đàm phán cùng La Vân Hi và Dương Siêu Việt.

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập' - Ảnh 2
Rộ tin La Vân Hi và Dương Siêu Việt hợp tác trong Trường Nhai Trường - Ảnh: Internet

Trường Nhai Trường được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật ký dưỡng thành thừa tướng của tác giả Văn Đàn. Nội dung chính kể về nữ chính La Nghi Ninh vốn là tiểu thư trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm. Duyên đến bất ngờ, Lục Gia Học - con thứ của gia đình quyền quý cầu hôn nàng. Tuy nhiên, hôn sự chưa thành thì nàng đã bị hại chết. Sống lại dưới thân phận một đứa bé bảy tuổi cùng tên, nàng gặp La Thận Viễn - người sau này sẽ trở thành Thừa tướng đương triều. Tình cảm của La Nghi Ninh và La Thận Viễn dần dần được bồi đắp. Trải qua muôn vàn sóng gió, hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Ngay khi thông tin này được lan truyền, không ít khán giả đã có ý kiến trái chiều dành cho vai nữ chính của Dương Siêu Việt. Sau khi đá chéo sân từ âm nhạc qua phim ảnh, mỹ nhân được nền tảng ưu ái giao cho đóng chính nhiều dự án cổ trang. Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là "nỗi bi ai của giới giải trí", "thảm họa diễn xuất". Bởi nữ thần tượng chỉ có ngoại hình đẹp, còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Cô tham gia nhiều bộ phim, không có thời gian trau dồi diễn xuất khiến mỗi dự án đều nhận về phản ứng tiêu cực.

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập' - Ảnh 3
Diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là "nỗi bi ai của giới giải trí" - Ảnh: Internet

Trước đó, khi Dương Siêu Việt đảm nhiệm vai nữ chính Phượng Vũ trong phim Thả Thính Phượng Minh, cô liên tục trợn mắt, biểu cảm yếu kém và phải nhận nhiều bình luận tiêu cực. Cô bị gọi là ''người kế nhiệm Angelababy". Chính vì thế không ít khán giả cho rằng, nếu tin đồn trên là sự thật nam chính La Vân Hi có khả năng sẽ gánh phim toàn tập.

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập' - Ảnh 4
 Dương Siêu Việt liên tục có biểu cảm trợn mắt khi đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Thả Thính Phượng Minh - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin La Vân Hi ‘nên duyên’ Dương Siêu Việt trong Trường Nhai Trường chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ các diễn viên.

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Từ khóa:   La Vân Hi Dương Siêu Việt Trường Nhai Trường sao hoa ngữ cbiz

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