NÓNG: Tống Dật hẹn hò Bạch Kính Đình, 'phim giả tình thật' hay chiêu trò 'cạ nhiệt' cho phim mới?

Đồng thời, netizen đã nhanh chóng soi ra được những lần Bạch Kính Đình và Tống Dật diện áo đôi, giày đôi với nhau. Qua đó, chắc mẩm rằng việc hai diễn viên này đang trong một mối quan hệ tình cảm là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Mới đây blogger chuyên về giải trí Lưu Đại Chùy đã tiết lộ rằng Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò với nhau và dọn về sống chung trong một nhà. Không những vậy, Tống Dật còn đã ra mắt bố mẹ của Bạch Kính Đình và được nhị vị phụ huynh này rất quý mến.

Tin tức này ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của công chúng, đưa những từ khóa liên quan đến cặp đôi này phủ kín Hot Search Weibo. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi lời chúc đến Bạch Kính Đình và Tống Dật vì cả hai đều là những nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn".

Trước thông tin hẹn hò, cả phòng làm việc của Bạch Kính Đình và phía Tống Dật đều chưa lên tiếng. Dẫu vậy, khán giả lại vô cùng nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Tống Dật sinh năm 1989, là diễn viên theo trường phái thực lực với tác phẩm nổi tiếng nhất là Ở Rể đóng cặp với tài tử Quách Kỳ Lân. Trước đó, cô cũng xuất hiện trong nhiều dự án như Hồng Lâu Mộng, Khánh Dư Niên, Ở Rể, Phong Khởi Lạc Dương,...

Về phần Bạch Kính Đình, nam diễn viên sinh năm 1993 hiện là một trong những sao nam có lưu lượng cao tại làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Thiếu Nữ Toàn Phong, Thiên Thịnh Trường Ca, Em Là Thành Trì Doanh Lũy,...

Bạch Kính Đình và Tống Dật hiện đang hợp tác trong dự án Trường Phong Độ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang cùng nhau hợp tác trong dự án cổ trang Trường Phong Độ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim được khai máy vào ngày 15/6 vừa qua.

Trường Phong Độ kể về chuyện tình cưới trước yêu sau của Cố Cửu Tư (thủ vai bởi Bạch Kính Đình) và Liễu Ngọc Như (Tống Dật đảm nhận). Liễu Ngọc Như từ khi còn nhỏ đã có ước mơ gả cho một nam nhân tuấn kiệt, an phận làm vợ hiền dâu thảo. Tuy nhiên, khi lớn lên thì cô lại phải kết hôn với gã "trai hư" Cố Cửu Tư. Dẫu vậy, cô không hề buồn rầu mà quyết tâm "cải tạo" ông xã thành một nam nhân hùng dũng.