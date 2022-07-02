Trường Phong Độ hé lộ tạo hình của dàn nhân vật chính, Tống Dật liền bị netizen chê tới tấp vì quá lạc quẻ

Sao quốc tế 02/07/2022 22:00

Tạo hình của Tống Dật trong Trường Phong Độ chính thức lộ diện nhưng lại nhận về nhiều lời chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đóng chính hiện đang là dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù chỉ mới khai máy. Cũng giống như bao bộ phim nổi tiếng khác, để giữ nhiệt cho dự án đoàn làm phim mới đây đã hé lộ một số tạo hình của dàn nhân vật chính. 

Cụ thể, trong đó có tạo hình đầu tiên của nữ chính Tống Dật trong Trường Phong Độ. Xuất hiện với kiểu tóc búi cao cùng y phục cổ trang màu xanh da trời trang nhã, nữ diễn viên gây ấn tượng với nước da trắng sáng bật tông và đường nét gương mặt xinh xắn. 

Trường Phong Độ hé lộ tạo hình của dàn nhân vật chính, Tống Dật liền bị netizen chê tới tấp vì quá lạc quẻ - Ảnh 1
Tạo hình gây nhiều tranh cãi của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tạo hình dường như đã khiến Tống Dật trông già dặn hơn hẳn. Nhiều netizen cảm thấy ekip đã makeup có phần hơi quá tay so với câu chuyện trong phim. 

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến bênh vực nữ diễn viên, netizen cho rằng đây chỉ mới là những tạo hình ban đầu nên không thể đánh giá được sự ăn ý của cặp đôi. Tuy nhiên, nhan sắc xinh đẹp của Tống Dật là không thể phủ nhận. 

Trường Phong Độ hé lộ tạo hình của dàn nhân vật chính, Tống Dật liền bị netizen chê tới tấp vì quá lạc quẻ - Ảnh 2
Trường Phong Độ đang được khán giả đánh giá cao về mặt câu chuyện - Ảnh: Internet

Trường Phong Độ chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Tác phẩm là câu chuyện kể về tiểu thư họ Liễu, Liễu Ngọc Như (do Tống Dật thủ vai) luôn cố gắng trở thành một người con gái đức hạnh vẹn toàn hi vọng có thể gả cho một phu quân như ý. Nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một Cố Cửu Tư (do Bạch Kính Đình thủ vai) phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà nàng dày công vun vén. Cặp đôi Bạch Kính Đình và Tống Dật.

Một số bình luận về tạo hình ban đầu của Tống Dật trong Trường Phong Độ:

- Tạo hình cổ trang của Trung Quốc chưa từng khiến người xem thất vọng nhưng sao cứ có cảm giác Tống Dật bị lạc quẻ với Bạch Kính Đình vậy nhỉ.

- Tống Dật xinh quá, nhưng tạo hình này cảm giác hơi già, làm mất đi cái vẻ mong manh hồi trước.

- Phim này nhiều tạo hình đẹp xỉu luôn ấy, cảm giác vừa mềm mại vừa sang trọng, nữ chính và nam chính đều thuộc dạng cực phẩm nhan sắc nên mong là sẽ hot.

- Cảm giác hơi già dặn so với Bạch Kính Đình nhưng mà vẫn rất xinh.

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