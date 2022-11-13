'Khanh Khanh Nhật Thường' tạo sức hút riêng 'khó cưỡng': từ tình tiết, tạo hình hay diễn xuất đều khó để chê

Tuy chỉ vừa lên sóng cách đây vài ngày nhưng bộ phim do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đóng chính đã tạo nên sức hút, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Khanh Khanh Nhật Thường (tên cũ: Tân Xuyên Nhật Thường) được cải biên từ tiểu thuyết Thanh Xuyên Nhật Thường của tác giả Đa Mộc Mộc Đa, mới đây đã lên sóng chính thức vào ngày 10/11.

"Khanh Khanh Nhật Thường" là câu chuyện chủ yếu xoay quanh những câu chuyện dở khóc dở cười của Lý Vi (Điền Hi Vi thủ vai) xuyên không tới thời nhà Thanh và đã trở thành một cách cách, sau đó trở thành vợ lẽ của Tứ gia do Bạch Kính Đình thủ vai.

Xây dựng thế giới quan hoàn toàn mới về một bộ phim cung đấu, tích hợp nhiều quan điểm về hôn nhân, tình yêu, chủ đề giữa hai giới. Bộ phim không tập trung vào chủ đề cung đấu, không tranh giành hậu cung, phá vỡ cái nhìn của nam giới, đề cao sức mạnh của phái nữ.

Nhờ sở hữu kịch bản hài hước, lôi cuốn với nhiều tình tiết mới lạ, các vai diễn từ chính đến phụ đều được xây dựng chỉnh chu và mang cá tính riêng biệt, mỗi nhân vật đều có sức hút riêng của mình đã giúp phim nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, từ bối cảnh, tạo hình cho đến màu phim cũng rất mãn nhãn. Về phần diễn xuất, phần lớn khán giả đều nhận xét Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi thể hiện rất tròn vai, đặc biệt phản ứng hóa học giữa bộ đôi vô cùng ăn ý, mang đến cảm giác couple vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Được biết, chỉ sau 2 tiếng "gia nhập đường đua" phim Hoa ngữ, Khanh Khanh Nhật Thường đã tạo nên thành tích "khủng" khiến các đối thủ phải dè chừng khi độ phổ biến của Khanh Khanh Nhật Thường trên trên nền tảng IQIYI đã cán mốc 6000 điểm, đến hiện tại đã đạt đến 8000 điểm. Một số phân đoạn như nam chính hôn nữ chính, nữ chính gắp thức ăn cho nam chính cũng lọt top tìm kiếm Weibo.

Bằng việc xây dựng bối cảnh và triều đại mới, đoàn phim đã thỏa sức sáng tạo mà không sợ bị bắt lỗi, nhờ thế mà các tình tiết phim vốn vô lý lại trở nên thuyết phục vô cùng. Ngoài ra, về diễn xuất, nếu Lý Vi của Điền Hi Vi mang đến cảm giác rạng rỡ, vui tươi và hài hước cho cả bộ phim thì vẻ thư sinh cùng tài nhập vai xuất sắc của Bạch Kính Đình trong vai Doãn Tranh đã giúp chất lượng tác phẩm thăng cấp vùn vụt. Thế nên dù lồng ghép thêm các yếu tố chính trị hay gia đấu, Khanh Khanh Nhật Thường vẫn rất nhẹ nhàng và dễ chịu, bất cứ ai cũng có thể xem được.