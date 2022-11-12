Dàn mỹ nhân có gương mặt 'hack tuổi' nhất Cbiz: toàn u30, u40 mà cứ ngỡ thiếu nữ đôi mươi

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích cực thử sức với những phong cách mới. Cô thường diện những trang phục trẻ trung, cá tính nhưng không hề bị "lố" nhờ vào gương mặt trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Nhan sắc và thần thái thăng hạng của cô đã nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen và đồng nghiệp.

Nữ diễn viên "Sở Kiều truyện" có màn thăng hạng nhan sắc đáng chú ý nhất trong những mỹ nhân của CBiz. Thuở mới bước chân vào làng giải trí , Triệu Lệ Dĩnh không tạo được ấn tượng dù cô sở hữu gương mặt dễ thương cùng đôi mắt to tròn. Nhưng sau khi sinh con, cô ngày càng nhuận sắc hơn và làn da cũng trở nên trắng mịn, không có khuyết điểm.

Đàm Tùng Vận

Nhắc đến danh hiệu "nữ thần vườn trường", Đàm Tùng Vận là cái tên không thể bỏ qua. Nổi lên từ dự án Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta, nữ diễn viên thể hiện được sức hút khi hóa thân ngon ơ vào vai Cảnh Cảnh - 1 nữ sinh trường cấp 2 khi đã 26 tuổi.

Với visual "lão hóa ngược", mỹ nhân sinh năm 1990 đã nhận được "cơn mưa lời khen" khi "hồi xuân" trở thành 1 thiếu nữ ở tuổi trăng tròn. Ngay sau dự án lên sóng, khán giả thường xuyên gọi cô với những cái tên đáng yêu như: "chị bé", "nữ thần trẻ con", "bà hoàng hack tuổi",... Với lợi thế hơn người này, người đẹp 9x đã nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho các vai diễn "nữ sinh vườn trường".

Ngô Thiến

Cũng ở tuổi U40, Ngô Thiến cũng được săn đón ở dòng phim phổ biến của màn ảnh xứ Trung. So với đồng nghiệp cùng thời, bà mẹ 1 con này không mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo mà cô lại sở hữu dáng dấp thanh xuân của các thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Với gương mặt thanh tú trẻ trung, đôi mắt biết cười cùng nụ cười toả sáng nhiều người cho rằng sao nữ sinh năm 1992 này toát lên khí chất đặc biệt. Và có 1 điều ít ai biết, vào năm 19 tuổi vợ cũ Trương Vũ Kiếm từng "ẵm" được giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất của Hoa Hậu Hồ Bắc.

Mao Hiểu Đồng

Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988 nhưng nhờ khung xương nhỏ, gương mặt bầu bĩnh, cộng thêm đôi mắt to tròn, vậy nên dù đã 34 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn “ăn gian” tuổi tác như thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Cô ghi dấu ấn với khán giả nhờ các vai phụ trong nhiều tác phẩm đình đám như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Cẩm Tú Vị Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, 30 Chưa Phải Là Hết, Nữ Nhi Nhà Họ Kiều…