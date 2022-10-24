Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới

Sao quốc tế 24/10/2022 22:59

Dù đã bước qua hàng "tam tuần" nhưng mỗi khi xuất hiện trong tạo hình phim mới, Đàm Tùng Vận luôn fan ngỡ ngàng với "nhan sắc không tuổi" của mình.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là một trong số các nữ diễn viên nổi tiếng ghi dấu ấn với nhan sắc trẻ trung, diễn xuất ổn định qua loạt vai diễn nổi tiếng trong Mùa Hè Của Hồ Ly (Lê Yến Thư), Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (Cảnh Cảnh), Cẩm Y Chi Hạ (Viên Kim Hạ), Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Lý Tiêm Tiêm), Cẩm Tâm Tựa Ngọc (La Thập Nhất)... Đàm Tùng Vận đang dần có chỗ đứng vững trong hàng ngũ các nữ diễn viên sau 90 nổi bật của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Có thể nói, Đàm Tùng Vận là sao nữ đặc biệt khi vừa có lưu lượng cao, diễn xuất tốt mà đời tư lại sạch bóng bê bối.

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 1

Mới đây, sau lần hợp tác với Lâm Canh Tân trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận khiến fan "đứng ngồi không yên" trong tạo hình mới của dự án phim Mười Năm Của Chúng Ta. Theo hình ảnh hậu trường mà đoàn phim chia sẻ, Đàm Tùng Vận gây chú ý khi "lột xác" thành cô nông dân trẻ trung, rạng rỡ và xinh đẹp.

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận từng hợp tác với Lâm Canh Tân trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Nhiều khán giả nhận xét nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng nhỏ nhắn giúp Đàm Tùng Vận có thể đóng cặp với nhiều bạn diễn khác nhau, giúp cho tác phẩm mình góp mặt tỏa sáng và được yêu mến hơn.

Nếu như trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng Vận ghi dấu ấn với vai cô thư ký cá tính Ninh Mông, thì ở Mười Năm Của Chúng Ta, nữ thần thanh xuân lại chuyển mình trở nên giản dị, xinh đẹp, chịu khó trong vai cô nông dân.

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 3

Trong những hình ảnh vừa được chia sẻ, Đàm Tùng Vận nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ dễ "gây thương nhớ". Dù chẳng cần tạo hình rườm rà, kiểu cách, chỉ với trang phục đơn giản, chân chất nhưng mỹ nhân vẫn toát lên được khí chất thanh tao vốn có.

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 4

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 5

Đặc biệt, Đàm Tùng Vận gần như không được trang điểm quá nhiều nhưng các đường nét vẫn rất nổi bật, thu hút người đối diện. Bên cạnh đó, nhiều netizen cho rằng điều này có lẽ là dụng ý của ê-kíp khi muốn khắc họa một cách sống động hình tượng cô thôn nữ giản dị, chất phát nhất.

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 6

Ngay khi hình ảnh của Đàm Tùng Vận được chia sẻ trong still cut ở phim mới - Mười Năm Của Chúng Ta phần Nơi Trái Tim Hướng Về đã nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng. Ngoài việc ca ngợi sự lăn xả của mỹ nhân sinh năm 1990, khán giả còn công nhận rằng cả về ngoại hình lẫn khí chất trong vai diễn này vô cùng phù hợp với Đàm Tùng Vận, giống như được "đo ni đóng giày" làm nên để dành riêng cho cô nàng. 

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới - Ảnh 7

Xứng danh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận khoe 'nhan sắc không tuổi' trong bộ ảnh mới

Xứng danh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận khoe 'nhan sắc không tuổi' trong bộ ảnh mới

Được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ, Đàm Tùng Vận luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc thanh thuần, tươi trẻ dù đã bước qua tuổi 30.

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