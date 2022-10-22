Xứng danh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận khoe 'nhan sắc không tuổi' trong bộ ảnh mới

Được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ, Đàm Tùng Vận luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc thanh thuần, tươi trẻ dù đã bước qua tuổi 30.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2005, cô bén duyên với nghiệp diễn khi được mời đóng vai phụ trong Sống qua ngày. Nữ diễn viên là cái tên quen thuộc với khán giả qua các tác phẩm Đợi người ở nơi thiên đàng, Người em gái nhỏ, Nhà của tôi rất tuyệt, Sơn Cúc Hoa, Hoa dại ven đường... Nhờ vai diễn trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta", nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân thế hệ mới". Mới đây, Đàm Tùng Vận tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung trong bộ ảnh mới. Phong cách đơn giản, ấm áp, kiểu tóc xoăn xù mới lạ, gương mặt tươi tắn, đôi mắt sáng, khiến nữ diễn viên chỉ như mới đôi mươi.

Đặc biệt, sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, Đàm Tùng Vận được nhiều khán giả ưu gọi bằng danh hiệu "nữ thần thanh xuân". Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung và mang đầy "sức sống thanh xuân". Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú và khen ngợi nhan sắc tươi trẻ của cô nàng, thậm chí cô vẫn có thể "cân" được cả những vai nữ sinh trong các bộ phim thanh xuân vườn trường ở độ tuổi này. Sở hữu kĩ năng diễn xuất tốt, tương tác với bạn diễn cực tốt, đời tư kín tiếng đã giúp Đàm Tùng Vận nhận được không ít thiện cảm từ công chúng. Sự nghiệp của cô nàng cũng thành công rực rỡ, giúp cô đứng vững trong hàng ngũ các nữ diễn viên sau 90 nổi bật của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Hiện tại, phim mới của Đàm Tùng Vận là "Mười Năm Của Chúng Ta" hiện đã lên sóng vào ngày 10/10 vừa rồi. Bộ phim này gồm nhiều phần với những câu chuyện khác nhau, Đàm Tùng Vận sẽ diễn chính trong phần Nơi Trái Tim Hướng Về vai “cô nông dân” Lý Tâm Dao.

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