Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn

Sao quốc tế 20/10/2022 08:08

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin dự án phim chuyển thể "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn đang tiếp xúc với các nữ chính là Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh.

Mới đây, dự án phim "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn. Bộ phim là câu chuyện tình yêu xoay quanh bộ ba nhân vật Nhiếp Hi Quang, Lâm Tự Sâm và Trang Tự. Dự án này hiện đang tiếp xúc với nam chính là Nhậm Gia Luân đảm nhận vai Lâm Tự Sâm. 

Mặc dù thông tin này vẫn chưa được phía nhà sản xuất xác nhận và mới chỉ là tin đồn nhưng không phải là không có căn cứ. Sự nổi tiếng của anh trước giờ vẫn rất tốt, đồng thời Nhậm Gia Luân cũng đang dần cải thiện kỹ năng diễn xuất. 

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn - Ảnh 1

Ngoài ra, bộ phim còn tiết lộ một loạt nữ diễn viên là "gương mặt vàng" trở thành nữ chính như Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh.

Triệu Lộ Tư được các trang thống kê số liệu truyền thông và nhà sản xuất phim công nhận là người đẹp đứng đầu nhóm "tiểu hoa đán 95" nhờ thành công của các bộ phim như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn,... Do đó, nếu cô tham gia dự án này thành công sẽ củng cố vị trí dẫn đầu lứa tiểu hoa đán 95 của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn - Ảnh 2

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi" với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút. Người đẹp cũng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, danh tiếng được tích lũy từ những vai phụ thành công trước đó trong Thanh bình nhạc hay Tướng quân ở trên ta ở dưới.

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn - Ảnh 3

Trần Đô Linh nổi tiếng với danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh. Vừa có nét đẹp thuần khiết, vừa học giỏi cô nàng dần nổi tiếng trên mạng xã hội và được mời đóng phim điện ảnh Tai Trái cùng Dương Dương. 

Triệu Lộ Tư, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cùng 'tranh' vai nữ chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn - Ảnh 4

Cố Mạn được cho là tác giả thành công nhất trên mặt trận phim chuyển thể. Trước đó, 4 bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn đều tạo được danh tiếng và độ hot, thậm chí một số diễn diễn viên chính còn tạo nên cơn sốt không nhỏ: Triệu Lệ Dĩnh (Tiết Sam Sam) và Trương Hàn (Phong Đằng) trong Sam Sam Đến Rồi năm 2013, Chung Hán Lương (Hà Dĩ Thâm) và Đường Yên (Triệu Mặc Sênh) với Bên Nhau Trọn Đời năm 2014, Dương Dương (Tiêu Nại) và Trịnh Sảng (Bối Vy Vy) trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên năm 2016, Dương Dương (Vu Đồ) và Địch Lệ Nhiệt Ba (Kiều Tinh Tinh) trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh năm 2021.

Chính vì vậy mà cư dân mạng kỳ vọng dàn diễn viên tiếp theo sẽ tiếp nối thành công đó và tạo nên một vai diễn để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Đây sẽ là cơ hội tốt để các diễn viên bứt phá nhiều hơn trong sự nghiệp. 

 

Hiện tại, nhà đài Tencent đã mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành phim, kịch bản cũng trong quá trình sắp hoàn thiện.

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