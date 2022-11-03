Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin Đàm Tùng Vận sẽ "nên duyên" cùng Hứa Khải trong dự án phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao của Cửu Nguyệt Hi đã gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ của Đàm Tùng Vận.

Thêm một lý do để fan Đàm Tùng Vận phản đối thần tượng tham gia vào dự án phim lần này vì lo cho sức khỏe của nữ diễn viên. Hiện tại, Đàm Tùng Vận vừa hoàn thành các dự án phim và đang chờ được lên sóng như Hướng gió mà đi, Quy Lộ, Tạm biệt Lý Khả Nhạc... vì thế điều cần làm hiện tại là nữ diễn viên nên yên tâm nghỉ ngơi, chờ đợi những kịch bản bứt phá hơn nữa trong tương lai thay vì chọn một kịch bản sử dụng đề tài AI (trí tuệ nhân tạo) trong ngành y tế cũng khá khó đọc như Em Đẹp Hơn Ánh Sao.

Sở dĩ, fan của nàng tiểu hoa tỏ thái độ gay gắt như thế vì Cửu Nguyệt Hi là tác giả từng nhiều lần dính lùm xùm vì đạo văn. Hơn nữa phát ngôn "Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả" khiến nữ nhà văn trở nên tồi tệ trong mắt khán giả. Thậm chí, những tác phẩm của cô đều bị dân tình coi là "rác phẩm".

Sau khi thông tin trên xuất hiện, một bộ phận lớn người hâm mộ của Đàm Tùng Vận đã kéo nhau vào tài khoản Weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận, bày tỏ sự bất đồng của mình.

- "Đàm Tùng Vận cố gắng nghỉ dưỡng đi, tránh đạo phẩm càng xa càng tốt. Chị nỗ lực mười mấy năm để đạt được thành công như hôm nay vốn không dễ dàng, nếu tham gia những bộ phim như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tiếng tăm của mình đó, thử hỏi có xứng đáng không?"

- "Nếu Đàm Tùng Vận không nhận được kịch bản tốt thì cứ nghỉ ngơi ở nhà, đứng dính vào mấy tác phẩm không hợp thị hiếu khán giả nữa".

- "Mình có xem một bộ phim cổ trang của Đàm Tùng Vận và thấy khá là thích cô nên cũng mong cô không nhận những tác phẩm có vấn đề gây tranh cãi".

Đàm Tùng Vận - Hứa Khải

Sau những vai diễn trong phim thanh xuân, Đàm Tùng Vận đang thử sức khi đóng vai cô nông dân trong phim Mười Năm Của Chúng Ta. Ngoài ra, vai diễn trong phim điện ảnh mới của cô - Tạm Biệt, Lý Khả Nhạc cũng đang nhận được sự quan tâm lớn.