Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi

Sao quốc tế 03/11/2022 09:30

Dù chưa chính thức công bố nhưng thông tin Đàm Tùng Vận và Hứa Khải sẽ hợp tác trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã làm người hâm mộ nàng tiểu hoa vô cùng bức xúc.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin Đàm Tùng Vận sẽ "nên duyên" cùng Hứa Khải trong dự án phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao của Cửu Nguyệt Hi đã gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ của Đàm Tùng Vận.

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi - Ảnh 1

Sở dĩ, fan của nàng tiểu hoa tỏ thái độ gay gắt như thế vì Cửu Nguyệt Hi là tác giả từng nhiều lần dính lùm xùm vì đạo văn. Hơn nữa phát ngôn "Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả" khiến nữ nhà văn trở nên tồi tệ trong mắt khán giả. Thậm chí, những tác phẩm của cô đều bị dân tình coi là "rác phẩm".

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi - Ảnh 2
Nữ tác giả Cửu Nguyệt Hi

Thêm một lý do để fan Đàm Tùng Vận phản đối thần tượng tham gia vào dự án phim lần này vì lo cho sức khỏe của nữ diễn viên. Hiện tại, Đàm Tùng Vận vừa hoàn thành các dự án phim và đang chờ được lên sóng như Hướng gió mà đi, Quy Lộ, Tạm biệt Lý Khả Nhạc... vì thế điều cần làm hiện tại là nữ diễn viên nên yên tâm nghỉ ngơi, chờ đợi những kịch bản bứt phá hơn nữa trong tương lai thay vì chọn một kịch bản sử dụng đề tài AI (trí tuệ nhân tạo) trong ngành y tế cũng khá khó đọc như Em Đẹp Hơn Ánh Sao. 

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi - Ảnh 3

Sau khi thông tin trên xuất hiện, một bộ phận lớn người hâm mộ của Đàm Tùng Vận đã kéo nhau vào tài khoản Weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận, bày tỏ sự bất đồng của mình. 

- "Đàm Tùng Vận cố gắng nghỉ dưỡng đi, tránh đạo phẩm càng xa càng tốt. Chị nỗ lực mười mấy năm để đạt được thành công như hôm nay vốn không dễ dàng, nếu tham gia những bộ phim như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tiếng tăm của mình đó, thử hỏi có xứng đáng không?"

- "Nếu Đàm Tùng Vận không nhận được kịch bản tốt thì cứ nghỉ ngơi ở nhà, đứng dính vào mấy tác phẩm không hợp thị hiếu khán giả nữa".

- "Mình có xem một bộ phim cổ trang của Đàm Tùng Vận và thấy khá là thích cô nên cũng mong cô không nhận những tác phẩm có vấn đề gây tranh cãi".

Fan 'nổi trận lôi đình' khi hay tin Đàm Tùng Vận 'bén duyên' cùng Hứa Khải trong drama mới của Cửu Nguyệt Hi - Ảnh 4
Đàm Tùng Vận - Hứa Khải

Sau những vai diễn trong phim thanh xuân, Đàm Tùng Vận đang thử sức khi đóng vai cô nông dân trong phim Mười Năm Của Chúng Ta. Ngoài ra, vai diễn trong phim điện ảnh mới của cô - Tạm Biệt, Lý Khả Nhạc cũng đang nhận được sự quan tâm lớn.

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Liệu Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát và Triệu Lộ Tư có phải là những cái tên "sáng giá" cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay?

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Hứa Khải Em Đẹp Hơn Ánh Sao phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới

Sau 'đường ai nấy đi' với Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận hóa cô nông dân khoe 'visual không tuổi' trong phim mới

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'?

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'?

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Xứng danh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận khoe 'nhan sắc không tuổi' trong bộ ảnh mới

Xứng danh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận khoe 'nhan sắc không tuổi' trong bộ ảnh mới

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI