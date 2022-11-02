Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Sao quốc tế 02/11/2022 16:04

Liệu Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát và Triệu Lộ Tư có phải là những cái tên "sáng giá" cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay?

Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là 1 trong 3 lễ trao giải lớn nhất, uy tín và danh giá nhất Trung Quốc, được tổ chức 2 năm một lần. Trong đó, Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng. Tuy vậy, vị trí này lại là một danh hiệu mà rất nhiều sao nữ của làng giải trí Hoa ngữ muốn có được. Người được chọn làm nữ thần Kim Ưng phải là người có thành tích nổi bật trong 2 năm trước đó và có tầm ảnh hưởng lớn đến khán giả.

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng? - Ảnh 1

Năm nay, theo lịch dự kiến, lễ trao giải Kim Ưng sẽ được diễn ra từ 11-13/11/2022 với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Rất nhiều sao nữ 9X đã được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lộ Tư...

Trong số đó thì Dương Tử được cho là người có cơ hội lớn nhất. Không chỉ có phim "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" lên sóng đài Hồ Nam mà thành tích cô nàng thu về cho nhà đài cũng rất tốt. Thêm vào đó, với lợi thế lưu lượng cao hơn hẳn những sao nữ khác. Cô được xem là cái tên gây tiếc nuối vì vài lần “lỡ hẹn” với giải thưởng đặc biệt này. 

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng? - Ảnh 2

Tuy nhiên, điểm bất lợi của Dương Tử nằm ở chỗ các tác phẩm của cô lại bị chê thụt lùi. Cộng thêm việc, tỉ lệ cơ thể có nhiều khuyết điểm, dân mạng lo ngại nàng tiểu hoa sẽ khó lòng cân được bộ váy vàng truyền thống.

Về Cổ Lực Na Trát, cô nàng có bộ phim Đại Đường Minh Nguyệt lên sóng trên đài Hồ Nam và có thành tích khá tốt. Tuy diễn xuất thường bị khán giả chê là "bình hoa di động" nhưng cô lại được khán giả ủng hộ bởi có ưu thế về nhan sắc xinh đẹp, sắc vóc hoàn hảo cùng kỹ thuật múa điêu luyện. Nhiều khán giả cho rằng, nữ thần Kim Ưng không phải là giải thưởng chính thức, tiêu chí quan trọng nhất là người thể hiện tốt vai trò Nữ thần, hình tượng của lễ trao giải, do vậy Cổ Lực Na Trát là cái tên phù hợp nhất.

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng? - Ảnh 3

Đàm Tùng Vận cũng là một cái tên sáng giá cho vị trí này. Thời gian qua, người đẹp 9x đã góp mặt trong nhiều dự án với vai trò nữ chính. Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hay Cẩm Tâm Tựa Ngọc,... đều là những tác phẩm “thổi bùng” tên tuổi nữ diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt "búng ra sữa", làn da căng mịn và nụ cười rạng rỡ song Đàm Tùng Vận vẫn không được đánh giá quá cao về ngoại hình.

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng? - Ảnh 4

Trong thời gian qua, Triệu Lộ Tư đã có màn trở lại ấn tượng với "Tinh hán xán lạn". Thành công của bộ phim đã đưa cô nàng đứng vào hàng top đầu của dàn tiểu hoa lứa 95. Theo đó, cư dân mạng đồn rằng, phía ban tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng đang chuẩn bị trang phục nữ thần theo số đo của Triệu Lộ Tư. Không những vậy, loạt video phim nổi tiếng của cô nàng cũng đã được thu thập để phát sóng trong lúc múa mở màn. Đặc biệt hơn, nàng tiểu hoa 9x cũng được dự đoán sẽ được ngồi trên chim ưng và bay xuống giống hệt nữ thần Lưu Thi Thi năm 2012.

Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng? - Ảnh 5

Hiện tại thông tin bên lề của lễ trao giải Kim Ưng năm nay xuất hiện ngày một nhiều. Thậm chỉ mới đây, một blogger giải trí xứ Trung cho biết ban tổ chức Kim ưng đang cân nhắc không chọn Nữ thần cho lễ trao giải năm nay. Bởi lý do được đồn đoán là chưa có ngôi sao nữ nào nổi bật trong năm qua. 

Hiện tại phía ban tổ chức vẫn chưa phản hồi về những suy đoán của truyền thông và khán giả rằng có hủy Nữ thần Kim ưng hay không.

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Thông tin Nữ thần Kim Ưng bị hủy đang nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Cổ Lực Na Trát Đàm Tùng Vận Triệu Lộ Tư Nữ thần Kim Ưng 2022 sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Triệu Lộ Tư xếp đầu bảng tiểu hoa 95 nhưng lại trên "bờ vực" mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, mất luôn vai diễn chỉ vì tiểu hoa này

Triệu Lộ Tư xếp đầu bảng tiểu hoa 95 nhưng lại trên "bờ vực" mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, mất luôn vai diễn chỉ vì tiểu hoa này

Nhìn lại dàn nữ thần Kim Ưng qua các năm, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị réo tên 'đi cửa sau' vì thuộc lứa 90?

Nhìn lại dàn nữ thần Kim Ưng qua các năm, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị réo tên 'đi cửa sau' vì thuộc lứa 90?

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'?

Đàm Tùng Vận đi thử váy nữ thần Kim Ưng, ứng viên 'nặng ký' như Dương Tử cũng ngậm ngùi 'mất vé'?

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm

Bức ảnh tân nương bỗng hot trở lại, Dương Tử gây sốt vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, khí chất cực phẩm

Mỹ nhân Cbiz đọ nhan sắc 'một chín một mười' khi xuất hiện trên livestream: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như nữ thần, Triệu Lộ Tư đầy tươi trẻ và ngọt ngào

Mỹ nhân Cbiz đọ nhan sắc 'một chín một mười' khi xuất hiện trên livestream: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như nữ thần, Triệu Lộ Tư đầy tươi trẻ và ngọt ngào

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI