Đường đua 'nghẹt thở' đến danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư, ai là người xứng đáng?

Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng là 1 trong 3 lễ trao giải lớn nhất, uy tín và danh giá nhất Trung Quốc, được tổ chức 2 năm một lần. Trong đó, Nữ thần Kim Ưng vốn là danh hiệu dành cho những ngôi sao múa mở màn cho lễ trao giải Kim Ưng. Tuy vậy, vị trí này lại là một danh hiệu mà rất nhiều sao nữ của làng giải trí Hoa ngữ muốn có được. Người được chọn làm nữ thần Kim Ưng phải là người có thành tích nổi bật trong 2 năm trước đó và có tầm ảnh hưởng lớn đến khán giả.

Trong số đó thì Dương Tử được cho là người có cơ hội lớn nhất. Không chỉ có phim "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" lên sóng đài Hồ Nam mà thành tích cô nàng thu về cho nhà đài cũng rất tốt. Thêm vào đó, với lợi thế lưu lượng cao hơn hẳn những sao nữ khác. Cô được xem là cái tên gây tiếc nuối vì vài lần “lỡ hẹn” với giải thưởng đặc biệt này.

Năm nay, theo lịch dự kiến, lễ trao giải Kim Ưng sẽ được diễn ra từ 11-13/11/2022 với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Rất nhiều sao nữ 9X đã được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử , Đàm Tùng Vận , Cổ Lực Na Trát , Triệu Lộ Tư...

Tuy nhiên, điểm bất lợi của Dương Tử nằm ở chỗ các tác phẩm của cô lại bị chê thụt lùi. Cộng thêm việc, tỉ lệ cơ thể có nhiều khuyết điểm, dân mạng lo ngại nàng tiểu hoa sẽ khó lòng cân được bộ váy vàng truyền thống.

Về Cổ Lực Na Trát, cô nàng có bộ phim Đại Đường Minh Nguyệt lên sóng trên đài Hồ Nam và có thành tích khá tốt. Tuy diễn xuất thường bị khán giả chê là "bình hoa di động" nhưng cô lại được khán giả ủng hộ bởi có ưu thế về nhan sắc xinh đẹp, sắc vóc hoàn hảo cùng kỹ thuật múa điêu luyện. Nhiều khán giả cho rằng, nữ thần Kim Ưng không phải là giải thưởng chính thức, tiêu chí quan trọng nhất là người thể hiện tốt vai trò Nữ thần, hình tượng của lễ trao giải, do vậy Cổ Lực Na Trát là cái tên phù hợp nhất.

Đàm Tùng Vận cũng là một cái tên sáng giá cho vị trí này. Thời gian qua, người đẹp 9x đã góp mặt trong nhiều dự án với vai trò nữ chính. Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hay Cẩm Tâm Tựa Ngọc,... đều là những tác phẩm “thổi bùng” tên tuổi nữ diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt "búng ra sữa", làn da căng mịn và nụ cười rạng rỡ song Đàm Tùng Vận vẫn không được đánh giá quá cao về ngoại hình.

Trong thời gian qua, Triệu Lộ Tư đã có màn trở lại ấn tượng với "Tinh hán xán lạn". Thành công của bộ phim đã đưa cô nàng đứng vào hàng top đầu của dàn tiểu hoa lứa 95. Theo đó, cư dân mạng đồn rằng, phía ban tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng đang chuẩn bị trang phục nữ thần theo số đo của Triệu Lộ Tư. Không những vậy, loạt video phim nổi tiếng của cô nàng cũng đã được thu thập để phát sóng trong lúc múa mở màn. Đặc biệt hơn, nàng tiểu hoa 9x cũng được dự đoán sẽ được ngồi trên chim ưng và bay xuống giống hệt nữ thần Lưu Thi Thi năm 2012.

Hiện tại thông tin bên lề của lễ trao giải Kim Ưng năm nay xuất hiện ngày một nhiều. Thậm chỉ mới đây, một blogger giải trí xứ Trung cho biết ban tổ chức Kim ưng đang cân nhắc không chọn Nữ thần cho lễ trao giải năm nay. Bởi lý do được đồn đoán là chưa có ngôi sao nữ nào nổi bật trong năm qua.

Hiện tại phía ban tổ chức vẫn chưa phản hồi về những suy đoán của truyền thông và khán giả rằng có hủy Nữ thần Kim ưng hay không.