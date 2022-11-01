Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy?

Sao quốc tế 01/11/2022 09:29

Thông tin Nữ thần Kim Ưng bị hủy đang nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng.

Giải thưởng Kim Ưng là một trong ba lễ trao giải chính tầm quốc gia nhằm ghi nhận các tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc, được tổ chức hai năm một lần. Cũng trong buổi lễ, nữ nghệ sĩ nào sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng múa mở màn cũng được khán giả hết sức quan tâm. Bởi danh hiệu Nữ thần Kim Ưng được xem như “tấm vé vàng” chứng minh về sắc đẹp, độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của sao nữ Hoa ngữ thời điểm đó. Cùng với đó, giá trị thương mại, độ chủ đề, sức nóng mà danh hiệu này mang lại cũng rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp nghệ sĩ. Chính vì thế, danh hiệu này được các minh tinh và fan hâm mộ cực kỳ coi trọng, ganh đua để giành lấy.

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy? - Ảnh 1

Theo đó, tiêu chí để chọn được nữ thần Kim Ưng thường được chọn từ những nữ diễn viên chính của các bộ phim truyền hình nổi tiếng trong vòng 2 năm trở lại đây và được phát sóng trên Đài Hồ Nam (đơn vị tổ chức lễ trao giải). 

Năm nay, đây là cuộc chiến của các tiểu hoa đình đám như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Đàm Tùng Vận... nhưng có 3 sao nữ có nhiều khả năng được chọn nhất chính là Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư. 

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy? - Ảnh 2

Thế nhưng, trên mạng xã hội xứ Trung lại bất ngờ lan truyền thông tin Lễ trao giải Kim Ưng 2022 sẽ không được tổ chức. Một tài khoản được cho là nhân viên của ban tổ chức LHP Kim Ưng cho biết: "Đang làm thêm giờ để may áo Nữ thần Kim Ưng, nhưng giờ thì nó lại bị hủy mất rồi. Tin tức chính thức có lẽ sẽ sớm thông báo trong một vài ngày tới". Nhanh chóng tin tức này đã làm cư dân mạng đặc biệt quan tâm, bởi, từ khi khởi động cho đến nay, 'nhiệt' của sự kiện này vô cùng lớn, được mọi người mong chờ nhất dịp cuối năm. 

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy? - Ảnh 3

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy? - Ảnh 4

Dù tỏ ra khá thất vọng, mong đây chỉ là tin đồn nhưng cộng đồng mạng cũng chỉ ra một số lý do cho thấy thông tin trên không hoàn toàn vô căn cứ. Bởi thường niên, Lễ trao giải Kim Ưng đều được tổ chức vào tháng 10. Thế nhưng, năm nay đã qua tới tháng 11 mà ban tổ chức vẫn chưa "rục rịch" gì. Trước đó, một số nguồn tin cho biết buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 4/11, nhưng lại bị dân mạng phản bác ngay lập tức vì bảng bình chọn Nữ thần Kim Ưng vẫn chưa mở.

Thêm vào đó, tuy năm nay, các ứng cử viên sáng giá trên "cuộc đua" làm nữ thần gọi tên Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Đàm Tùng Vận nhưng nhiều cư dân mạng cũng cho rằng sở dĩ Lễ trao giải Kim Ưng năm nay bị hủy vì dàn ứng cử viên cho vị trí Nữ thần năm nay hoặc không có nhiều nổi bật về nhan sắc, hoặc không có tác phẩm hot. Hiện chưa có nhân tố nào được nhận định là tài sắc vẹn toàn phù hợp cho vị trí mở màn giải Kim ưng.

Xui cho Dương Tử, Triệu Lộ Tư 'chạy đua' quyết liệt làm Nữ thần nhưng Lễ trao giải Kim Ưng lại bị hủy? - Ảnh 5

Hiện những thông tin xoay quanh Lễ trao giải Kim Ưng đang là đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng.  Tuy chưa có thông báo chính thức từ ban tổ chức nhưng người hâm mộ đều mong rằng Lễ trao giải được mong đợi nhất năm này sẽ không bị hủy bỏ.

Từ khóa:   Nữ thần Kim Ưng 2022 Dương Tử Đàm Tùng Vận Triệu Lộ Tư Bạch Lộc sao hoa ngữ

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