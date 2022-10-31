Triệu Lộ Tư xếp đầu bảng tiểu hoa 95 nhưng lại trên "bờ vực" mất danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, mất luôn vai diễn chỉ vì tiểu hoa này

Có thể nói, cho đến hiện tại "Tinh hán xán lạn" thật sự đã tạo ra "cú nổ" lớn khi giúp Triệu Lộ Tư gia tăng vị thế. Thậm chí, bộ phim đã đưa Triệu Lộ Tư bước vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao nào cũng đạt được.

Thế nhưng, thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng cho rằng dù đang ở bước đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu tài nguyên phim đồ sộ nhưng Triệu Lộ Tư đang bị một tiểu hoa lăm le vượt mặt. Cụ thể, theo một blogger đưa tin Ngô Lỗi đang được nhắm đến cho một vai diễn trong bộ phim hiện đại mới và bạn diễn cùng anh sẽ là Triệu Kim Mạch thay vì "tình cũ" Triệu Lộ Tư.

Trước thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ của các diễn viên. Nhưng đáng chú ý, cộng đồng fan couple Ngô Lộ Khả Đào (fan couple Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi) đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối, thậm chí tức giận cho rằng vì Triệu Kim Mạch nên Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi mất đi cơ hội tái hợp. Trái ngược với cảm xúc phẫn nộ của cộng đồng fan couple, thì người hâm mộ của Ngô Lỗi lại tỏ ra khá ủng hộ trước thông tin này.

Dù vậy, hiện đây chỉ là thông tin chưa được xác thực, phía các diễn viên được nhắc đến bên trên vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Song, khán giả cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy sự kết hợp này của cả hai diễn viên trẻ trong Giữa Cơn Bão Tuyết, tạo nên những cảm xúc mới mẻ trên màn ảnh. Được biết, đây là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung chính kể về câu chuyện giữa Lâm Diệc Dương và Ân Quả. Từ những người xa lạ, họ trở nên gần gũi hơn nhờ niềm đam mê với bi-a.

Không chỉ bị lăm le "mất vai" trên đường đua phim ảnh mà Triệu Lộ Tư còn có mất đi cơ hội trở thành Nữ thần Kim Ưng dù trước đó cô nàng được đặt nhiều kỳ vọng cho vị trí này năm nay. Theo nhiều nguồn tin, Triệu Kim Mạch không chỉ có vẻ ngoài thuần khiết mà có lối diễn xuất dày dặn được nhiều người đánh giá cao trong nhiều tác phẩm nên nàng tiểu hoa đang được nhắm làm người múa mở màn Lễ trao giải Kim Ưng 2022. Nếu đúng như thông tin này, cô nàng sẽ vượt mặt các đàn chị tiềm năng như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát và cả Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù là việc hợp tác với Ngô Lỗi trong phim mới hay trở thành Nữ thần Kim Ưng đều chỉ là những thông tin được blogger đưa ra chứ chưa có sự xác nhận từ các bên liên quan. Phía Triệu Kim Mạch cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay xác nhận nào về những chuyện trên.