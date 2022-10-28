'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 28/10/2022 19:49

Dù được kỳ vọng sẽ bùng nổ màn ảnh khi lên sóng nhưng sau khi thấy điểm douban phim hiện đại của Triệu Lộ Tư, fan bỗng lo lắng cho thành tích Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Trong làng giải trí Hoa ngữ thời gian qua, Triệu Lộ Tư đang là sao nữ sau 95 nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Nàng tiểu hoa đán nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khi liên tiếp góp mặt trong các dự án phim lớn, đặc biệt là những vai diễn cổ trang trong loạt phim nổi tiếng như: Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn,..

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Từ loạt phim này đã góp phần không nhỏ cho sự thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1998 này. Các tác phẩm phim cổ trang của Triệu Lộ Tư đều có điểm chung là gây được tiếng vang ngay từ khi công bố hoặc đạt được số điểm douban cao ngất ngưỡng. 

Thế nhưng, trái với loạt thành tích "khủng" nhờ phim cổ trang thì ở dòng phim hiện đại, Triệu Lộ Tư lại không may mắn khi liên tiếp các dự án nhận kết quả khá bết bát. Điển hình là điểm douban của 2 bộ phim hiện đại gần đây nhất là Yêu Em Từ Dạ Dày (đạt 6.5) và Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài (đạt 4.3).

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Tạo hình của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân trong phim "Yêu em từ dạ dày".

 

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
"Vô tình nhặt được tổng tài" do Triệu Lộ Tư và Lưu Đặc đóng chính.

Theo ý kiến của khán giả, các kịch bản được chọn quá cũ kỹ, motip quen thuộc, dễ đoán và đặc biệt là diễn xuất kém, một màu của Triệu Lộ Tư. Bên cạnh đó, các bạn diễn kém nổi cũng làm cho bộ phim không thu hút được người xem. 

Chính vì những lý do trên mà người hâm mộ bắt đầu lo lắng cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Mặc dù có nhiệt độ và dàn diễn viên chính đều có độ nhận diện cao nhưng phim vướng phải kha khá lùm xùm ngay từ những ngày đầu khởi quay về sự khác biệt so với nguyên tác, tạo hình nhân vật,...Thậm chí, nam diễn viên Trần Triết Viễn cũng gặp phải những ồn ào đời tư. 

Dù vậy, sau nhiều lần đoàn phim "nhá hàng" những hình ảnh hậu trường của cặp đôi diễn viên chính, khán giả cũng dần có cái nhìn tích cực hơn về tạo hình nhân vật trong phim. Không chỉ vậy, nhiều netizen cũng bất ngờ "quay xe" ủng hộ cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vì nhìn quá đẹp đôi. 

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4

'Đại bạo' ở phim cổ trang nhưng 'bê bết' với tác phẩm hiện đại, kết quả nào cho Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5

Hiện Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn trong quá trình quay hình, liệu Triệu Lộ Tư có tạo được "phản ứng hóa học" bùng nổ với nam chính không, tình cảm cả hai có diễn biến như thế nào, chúng ta hãy chờ xem nhé!

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