Được mệnh danh là 'nữ hoàng rating', Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh có gì để khán giả mong chờ?

Sao quốc tế 09/11/2022 17:16

Dữ Phượng Hành là một trong những dự án phim cổ trang được khán giả kỳ vọng sẽ "đại bạo" khi được lên sóng.

Từ trước đến nay, Triệu Lệ Dĩnh luôn được ưu ái với danh xưng "nữ hoàng rating" cho các phim truyền hình, chiếu mạng. Những bộ phim cô tham gia, nhà sản xuất đều nắm chắc phần thành công rất lớn.

Sau loạt thành tích đáng gờm với bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia", nữ diễn viên đã trở lại trong dự án cổ trang "Dữ phượng hành" hợp tác cùng Lâm Canh Tân.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng rating', Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh có gì để khán giả mong chờ? - Ảnh 1

Mới đây, sau gần 5 tháng ghi hình, Dữ Phượng Hành đã chính thức đóng máy và bước vào giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. Ngay từ những ngày đầu khai máy cho đến khi hoàn tất quá trình ghi hình, bộ phim luôn giữ được nhiệt và là chủ đề thảo luận của khán giả và truyền thông trên các trang mạng xã hội. 

Những hình ảnh trong ngày quay cuối cùng đã chứng minh độ hot của phim khi phá 30 triệu lượt xem chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi được đăng tải. Trong clip ngoài hình ảnh ghi lại những tương tác của cặp đôi chính, khán giả còn không khỏi bất ngờ với những phân đoạn khá nguy hiểm, đòi hỏi dùng sức cao của Triệu Lệ Dĩnh như treo dây, giao chiến.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng rating', Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh có gì để khán giả mong chờ? - Ảnh 2

Được biết, để ghi hình bộ phim được tốt nhất, trước đó, nữ diễn viên đã hủy mọi lịch trình, cũng như nhiều công việc quan trọng để tập trung quay phim. Thậm chí, dù sức khỏe sau khi sinh yếu hơn nhưng nàng tiểu hoa đán vẫn bất chấp nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay khó như cảnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Đây vốn là phân đoạn vốn không có trong kịch bản và đòi hỏi nữ diễn viên phải dùng rất nhiều sức để thực hiện nhưng người đẹp vẫn nỗ lực thực hiện để mong tác phẩm được hoàn thiện nhất. Có thể thấy, cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm lần này. 

Được mệnh danh là 'nữ hoàng rating', Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh có gì để khán giả mong chờ? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, trong thời gian qua dù tham gia khá nhiều dự án nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có tác phẩm nào tạo được tiếng vang lớn. Đặc biệt phải nói đến cú trượt dài của Hữu Phỉ càng khiến Triệu Lệ Dĩnh kỹ càng hơn trong việc chọn kịch bản. Chính vì thế, dự án cổ trang Dữ Phượng Hành lần này xem như là cách để người đẹp củng cố lại địa vị của mình trong giới giải trí. 

"Dữ phượng hành" là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng rating', Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh có gì để khán giả mong chờ? - Ảnh 4

Với diễn xuất ngày một tiến bộ và có nhiều kinh nghiệm đóng dòng phim cổ trang, Dữ Phượng Hành còn đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau thành công vang dội của Sở Kiều Truyện nên nhiều khán giả kỳ vọng dự án lần này sẽ tiếp tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian sắp tới.

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