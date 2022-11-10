'Cửu Nghĩa Nhân' tung tạo hình 'đẹp miễn chê' của Ngô Thiến: nét trang nhã, thanh thuần làm xao xuyến bao con tim

Sau nhiều năm vắng bóng ở dòng phim cổ trang, Ngô Thiến đã đánh dấu sự trở lại của mình với dự án Cửu Nghĩa Nhân (Chín Người Chính Nghĩa). Đây là bộ phim do Đằng Tuấn đầu tư sản xuất, quy tụ dàn diễn viên như Ngô Thiến, Lý Giai Hàng, Hồ Ý Hoàn, Kiều Chấn Vũ, Bách Chú...

Mới đây, đoàn làm phim Cửu Nghĩa Nhân đã tung loạt hình ảnh tạo hình của Ngô Thiến thu hút ánh nhìn của cộng đồng mạng. Trong ảnh được chia sẻ, người đẹp Lê Hấp Đường Phèn diện trang phục cổ trang có màu sắc nhã nhặn rất tinh tế.

Kiểu tóc búi cao, gắn họa tiết cài đầu đơn giản kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng khoe trọn nét đẹp thanh thuần vốn có của mỹ nhân sinh năm 1992. Vẫn là nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng Ngô Thiến còn khiến người nhìn thêm xuýt xoa trước thần thái, khí chất vô cùng hợp với trang phục cổ trang.

Cửu Nghĩa Nhân kể về câu chuyện của Lận Như Lan - một thiếu nữ học thêu bị xâm hại nhưng không thể kêu oan, sau đó lựa chọn cách tự sát vì oan ức. Nhiều năm về sau bỗng xuất hiện một đoàn người tuy có thân phận và lý do khác nhau nhưng lại chung điểm tương đồng là đều liên quan đến vụ án năm xưa. Họ bắt tay cùng trả thù cho Lận Như Lan.

Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngô Thiến đã quay trở lại đường đua phim ảnh. Cô nàng đang dần lấy lại phong độ và tập trung hết sức cho công việc. Thời gian gần đây, bộ phim hiện đại Người Theo Đuổi Ánh Sáng hợp tác cùng La Vân Hi đang lên sóng cũng được nhiều khán giả theo dõi. Nhiều người nhận xét rằng, Ngô Thiến trong lần quay trở lại này có phần còn xinh đẹp, rạng rỡ hơn xưa. Hy vọng rằng cô nàng sẽ tiếp tục tạo nên sự bùng nổ trong các dự án của mình.