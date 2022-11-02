Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân'

Sao quốc tế 02/11/2022 08:15

Mới đây, tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim "Cửu nghĩa nhân" nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả.

Bộ phim cổ trang "Cửu Nghĩa Nhân" nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu khai máy. Đây là bộ phim hội tụ dàn diễn viên như Ngô Thiến, Lý Giai Hàng, Hồ Ý Hoàn, Kiều Chấn Vũ, Bách Chú... Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bác Kiển với nội dung huyền nghi, phá án.

Mới đây, tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong bộ phim này đã "gây sốt" với nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của Ngô Thiến hiện giờ trông không khác là bao so với thời điểm đóng "Bên Nhau Trọn Đời".

Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân' - Ảnh 1Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân' - Ảnh 2Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân' - Ảnh 3Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân' - Ảnh 4

Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô nàng sau khoảng thời gian chịu không ít ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân không như mơ. Tạo ấn tượng bởi nét đẹp trong sáng và thuần khiết, mang nhiều năng lượng của tuổi trẻ cộng thêm lối diễn xuất tự nhiên, diễn như không diễn giúp Ngô Thiến trở thành gương mặt đầy tiềm năng và được đông đảo khán giả yêu mến. 

Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân' - Ảnh 5

Hiện tại, bộ phim "Người theo đuổi ánh sáng" của Ngô Thiến sánh đôi cùng La Vân Hi cũng đang nhận được sự quan tâm không kém.

Chuyện phim bắt đầu khi Tứ Xuyên xảy ra động đất khiến luật sư La Bản (La Vân Hi thủ vai) phải đến vùng bị nạn để tìm em gái. Tại đây, anh được các thành viên đội tình nguyện Thanh Sơn giúp đỡ, đồng thời gặp lại Triển Nhan (Ngô Thiến thủ vai) - nữ bác sĩ từng quen biết nhưng mất liên lạc nhiều năm. Những sự kiện liên tiếp diễn ra khiến La Bản quyết tâm gia nhập đội cứu hộ, cùng lúc tạo nên chuyện tình đẹp với “người cũ” Triển Nhan.

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Sau khi bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải hoãn chiếu, "Người Theo Đuổi Ánh Sáng" do Ngô Thiến và La Vân Hi đóng chính sẽ được thế chỗ lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thiến tạo hình cổ trang Ngô Thiến sao hoa ngữ sao châu á Cửu Nghĩa Nhân

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Hậu ly hôn, Ngô Thiến quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim 'Yêu Đương Đi Mùa Hè' cùng 'tình mới' Tần Tuấn Kiệt

Hậu ly hôn, Ngô Thiến quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim 'Yêu Đương Đi Mùa Hè' cùng 'tình mới' Tần Tuấn Kiệt

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI