Lộ tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim mới 'Cửu nghĩa nhân'

Mới đây, tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong phim "Cửu nghĩa nhân" nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả.

Bộ phim cổ trang "Cửu Nghĩa Nhân" nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu khai máy. Đây là bộ phim hội tụ dàn diễn viên như Ngô Thiến, Lý Giai Hàng, Hồ Ý Hoàn, Kiều Chấn Vũ, Bách Chú... Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bác Kiển với nội dung huyền nghi, phá án.

Mới đây, tạo hình cổ trang của Ngô Thiến trong bộ phim này đã "gây sốt" với nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của Ngô Thiến hiện giờ trông không khác là bao so với thời điểm đóng "Bên Nhau Trọn Đời".

Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô nàng sau khoảng thời gian chịu không ít ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân không như mơ. Tạo ấn tượng bởi nét đẹp trong sáng và thuần khiết, mang nhiều năng lượng của tuổi trẻ cộng thêm lối diễn xuất tự nhiên, diễn như không diễn giúp Ngô Thiến trở thành gương mặt đầy tiềm năng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Hiện tại, bộ phim "Người theo đuổi ánh sáng" của Ngô Thiến sánh đôi cùng La Vân Hi cũng đang nhận được sự quan tâm không kém.

Chuyện phim bắt đầu khi Tứ Xuyên xảy ra động đất khiến luật sư La Bản (La Vân Hi thủ vai) phải đến vùng bị nạn để tìm em gái. Tại đây, anh được các thành viên đội tình nguyện Thanh Sơn giúp đỡ, đồng thời gặp lại Triển Nhan (Ngô Thiến thủ vai) - nữ bác sĩ từng quen biết nhưng mất liên lạc nhiều năm. Những sự kiện liên tiếp diễn ra khiến La Bản quyết tâm gia nhập đội cứu hộ, cùng lúc tạo nên chuyện tình đẹp với “người cũ” Triển Nhan.

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải? Sau khi bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải hoãn chiếu, "Người Theo Đuổi Ánh Sáng" do Ngô Thiến và La Vân Hi đóng chính sẽ được thế chỗ lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-tao-hinh-co-trang-cua-ngo-thien-trong-phim-moi-cuu-nghia-nhan-519755.html