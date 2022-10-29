Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Sao quốc tế 29/10/2022 16:11

Ngô Thiến đã chính thức góp mặt với vai nữ chính trong bộ phim có chủ đề huyền nghi, phá án sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh cổ trang.

Cùng với Đàm Tùng Vận, Ngô Thiến được mệnh danh là ‘nữ thần thanh xuân’ nhờ nụ cười tỏa nắng, nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào dù đã bước qua tuổi 30. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Ngô Thiến thường đảm nhận những vai diễn từ cổ trang đến hiện đại. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, nữ diễn viên chưa góp mặt trở lại trong bất kỳ tác phẩm cổ trang nào.

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ' - Ảnh 1
Ngô Thiến được mệnh danh là ‘nữ thần thanh xuân’ - Ảnh: Internet

Thời kỳ đầu sự nghiệp, Ngô Thiến đã từng đảm nhận một vài vai diễn cổ trang từ nhân vật phụ tới chính, cô nàng đều chinh phục khán giả bởi khí chất khác biệt. Có thể kể đến nữ chính Diệp Viễn An trong Thịnh Đường Huyễn Dạ, nữ phụ Lạc Lạc trong Trạch Thiên Ký hoặc Thượng Cổ Tình Ca.

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ' - Ảnh 2
Ngô Thiến đã từng đảm nhận một vài vai diễn cổ trang từ nhân vật phụ tới chính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ‘nữ thần thanh xuân’ ngày ấy từng có khoảng thời gian bị chê bai xuống sắc, sự nghiệp tuột dốc kể từ khi lấy chồng sinh con. Nhưng sau khi công bố ly hôn, Ngô Thiến sẽ quay lại thời hoàng kim. Sự trở lại của Ngô Thiến với loạt phim hiện đại Ba Phần Hoang Dã, Yêu Đương Đi Mùa Hè, gần đây nhất là Truy Quang Giả tái hợp với La Vân Hi sau 7 năm Bên Nhau Trọn Đời. Nhưng người hâm mộ lẫn công chúng đã rất kỳ vọng sự trở lại của nữ diễn viên trong một tác phẩm cổ trang. Thực sự họ rất chờ đợi màn lột xác với vai diễn mới mẻ mang nội dung ấn tượng.

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ' - Ảnh 3
Ngô Thiến tái hợp với La Vân Hi sau 7 năm Bên Nhau Trọn Đời - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Ngô Thiến đã chính thức góp mặt với vai nữ chính trong bộ Cứu Nghĩa Nhân sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh cổ trang. Dàn cast được công bố là Lý Giai Hàng, Hồ Ý Hoàn, Kiều Chấn Vũ, Bách Chú. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Bác Kiển với nội dung huyền nghi, phá án.

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ' - Ảnh 4

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ' - Ảnh 5
Ngô Thiến đã chính thức góp mặt với vai nữ chính trong bộ Cứu Nghĩa Nhân sau 6 năm vắng bóng màn ảnh cổ trang - Ảnh: Internet

Hiện tại, tạo hình của các nhân vật trong Cứu Nghĩa Nhân chưa được công bố nhưng sự trở lại này của Ngô Thiến rất được khán giả mong chờ.

 

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