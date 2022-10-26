Ngô Thiến tung đòn 'chí mạng', phải chăng quyết định 'cắt đứt quan hệ' với Trương Vũ Kiếm?

Sau khi ly hôn, quyền nuôi con được giao thẳng cho Ngô Thiến còn Trương Vũ Kiếm không có ý muốn tranh giành gì cả.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Ngô Thiến đã quyết định đổi họ cho con gái về họ của mình, coi như từ nay không liên quan đến Trương Vũ Kiếm nữa. Trước tin tức này, có rất nhiều cư dân mạng càng tỏ thái độ bức xúc vì hành động quá mức tệ bạc của nam diễn viên này. Họ cho rằng dù Trương Vũ Kiếm không yêu Ngô Thiến nhưng con gái của 2 người vô tội, cô bé không đáng phải chịu sự ghẻ lạnh đến chính bố ruột. Sau khi ly hôn, quyền nuôi con được giao thẳng cho Ngô Thiến còn Trương Vũ Kiếm không có ý muốn tranh giành. Trong suốt 8 tháng sau khi không còn ở bên nhau nữa, Trương Vũ Kiếm không hề quan tâm đến con gái, cô bé được mẹ cùng gia đình bên ngoại nuôi dưỡng.

Vào tháng 3/2021, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm công bố tin tức kết hôn và có con sau thời gian dài che giấu. Song, hôn nhân của hai ngôi sao không nhận được sự ủng hộ từ công chúng, đặc biệt là fan của nữ diễn viên sinh năm 1992. Trương Vũ Kiếm được cho là không xứng với sự hy sinh của Ngô Thiến. Sau khi hẹn hò và kết hôn bí mật với nam nghệ sĩ họ Trương, cô chịu vô số điều tiếng khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi công khai quan hệ, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Nam nghệ sĩ thường bị chê trách lạnh nhạt với Ngô Thiến. Trong bài đăng thông báo tình trạng quan hệ vào năm 2021, anh gọi Ngô Thiến là mẹ của con gái, thay vì bà xã như nhiều nghệ sĩ nam đã kết hôn khác trong showbiz.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Ngô Thiến có phần "chưỡng lại". Nữ diễn viên từng là "ngôi sao chủ lực" của Hoa Sách, nhưng cô lại quyết định kết hôn và sinh con vào giai đoạn quan trọng để phát triển sự nghiệp. Đầu 2021, Ngô Thiến trở lại màn ảnh với vai khách mời trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương. Hiện tại, Ngô Thiến còn 3 dự án mới trong giai đoạn phát sóng trong năm nay là Tình yêu mùa hạ (Tần Tuấn Kiệt), Người theo đuổi ánh sáng (La Vân Hi), Tam phân dã (Trương Bân Bân).

Xôn xao phim tái hợp La Vân Hi và Ngô Thiến thay thế phát sóng cho phim của Dương Mịch và Hứa Khải? Sau khi bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải hoãn chiếu, "Người Theo Đuổi Ánh Sáng" do Ngô Thiến và La Vân Hi đóng chính sẽ được thế chỗ lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-thien-tung-don-chi-mang-phai-chang-quyet-dinh-cat-dut-quan-he-voi-truong-vu-kiem-517035.html