Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại "tình cũ", còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực?

Sao quốc tế 07/11/2022 23:17

Chỉ vừa mới đóng máy Dữ Phượng Hành, lại có thông tin Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái ngộ với đạo diễn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia trong drama mới.

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là diễn viên hàng đầu của lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz. Chính bởi vậy mà kịch bản, tài nguyên phim được gửi đến tay cô nhiều không đếm xuể, chỉ chờ nữ diễn viên gật đầu. Thời gian gần đây, nữ diễn viên đã quyết định chuyển hình trong diễn xuất với các vai diễn trong dòng phim nữ chủ, phim chính kịch, điển hình nhất là Dã Man Sinh Trưởng và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại 'tình cũ', còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực? - Ảnh 1

Sau khi "sánh đôi" với Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành, thì mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ chia sẻ thông tin Triệu Lệ Dĩnh nhận thêm một dự án mới, có tên 天工之城 (tạm dịch: Thiên Thành), do CCTV sản xuất. Được biết, đạo diễn của phim chính là Trịnh Hiểu Long - người cầm trịch bộ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mà tiểu hoa họ Triệu đóng trước kia.

Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại 'tình cũ', còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực? - Ảnh 2

Không chỉ vậy, nếu tham gia vào dự án này, Triệu Lệ Dĩnh còn gặp lại "tình cũ" Hoàng Hiên khi vai nam chính cũng đang được nhắm đến nam diễn viên này. Cả hai từng có cơ hội hợp tác với nhau trong một phim ngắn vào năm 2017. 

Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại 'tình cũ', còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực? - Ảnh 3

Nếu xét về lưu lượng, nhiệt độ và độ nhận diện, có thể thấy nàng tiểu hoa "nhỉnh" hơn bạn diễn một chút, nhưng về kỹ năng diễn xuất thì Triệu Lệ Dĩnh có thể học được thêm rất nhiều từ sao nam 8x này.

Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại 'tình cũ', còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực? - Ảnh 4

Không chỉ vậy, nếu có cơ hội tham gia vào dự án phim lần này, đây sẽ là cơ hội tốt, một bước tiến dài, rất có lợi cho việc chuyển hình trong sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, nếu vai diễn này thành công, nàng tiểu hoa 85 càng củng cố được địa vị của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Thế nên, hiện tại fan mỹ nhân 1987 vô cùng mong chờ phía nhà sản xuất nhanh chóng xác nhận. 

Vừa 'chia tay' Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh tức tốc gặp lại 'tình cũ', còn tái ngộ thêm 1 nhân vật quyền lực? - Ảnh 5

Dựa theo một số nguồn tin, nội dung Thiên Thành kể về sự vất vả, khổ cực khi xây dựng Tử Cấm Thành, thời kỳ Vĩnh Lạc. Toàn bộ câu chuyện thể hiện quá trình đấu tranh của những con người bé nhỏ trong bối cảnh lịch sử Trung Quốc. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hoàng Hiên Dã Man Sinh Trưởng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia Lâm Canh Tân phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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