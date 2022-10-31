Lộ diện mỹ nhân xuất hiện ở đâu là nhan sắc 'nổi bần bật' ở đó, đẹp như Bạch Lộc hay Triệu Lệ Dĩnh cũng phải nhận 'kết đắng'

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên cực kỳ hot của làng giải trí Hoa ngữ. Dù rằng không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng người đẹp lại được nhớ tới gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nhan sắc hài hoà. Trang Sohu nhận xét, cô nàng sở hữu vẻ đẹp "thuần tự nhiên". Còn đối với Bạch Lộc lại được biết đến với xuất thân là hot girl mạng sở hữu nét đẹp mong manh ngọt ngào cùng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Cả Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc mỗi khi tham gia một dự án phim đều được công chúng hết sức quan tâm, đặc biệt là phần tạo hình và nhan sắc luôn được mọi người xuýt xoa khen ngợi. Thế nhưng, không ít lần 2 nàng mỹ nhân phải chịu cảnh "lép vế" khi được so kè với Lưu Tá Ninh .

Trong bộ phim Dữ Phượng Hành đang quay, Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thẩm Ly khiến dân tình mê mẩn với hàng loạt tạo hình khác nhau từ mạnh mẽ đến mong manh yếu đuối. Mới đây, những hình ảnh mới nhất cực xinh đẹp của nữ chính Thẩm Ly lại được đoàn phim tiếp tục tung ra. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp thoát tục dù trong tạo hình đơn giản, mộc mạc, tóc buộc đơn giản và một bộ trang phục màu xanh ngọc mát mắt.

Thế nhưng, dù được cho là chiếm trọn trái tim dân mạng với vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng của mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải "lùi bước" khi được so sánh cùng Lưu Tá Ninh. Trước đó, mỹ nhân 9x đã khiến dân tình mê mẩn trước bộ ảnh theo phong cách cổ phong. Nhan sắc xinh đẹp dịu dàng của Lưu Tá Ninh đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng với tạo hình tóc buộc đơn giản và mặc bộ trang phục tối màu làm tôn lên làn da trắng phát sáng. Nhiều netizen cũng nhận xét rằng tạo hình cổ trang như được sinh ra là dành cho người đẹp sinh năm 1996.

Với tạo hình khá giống nhau, khi đặt cả ảnh của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Tá Ninh lại gần nhau, nhiều khán giả cho rằng nàng tiểu hoa 85 không nổi bật bằng đàn em. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác rằng hình ảnh của Lưu Tá Ninh là ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng nên mới dễ dàng "vượt mặt" đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Đây không phải lần đầu Lưu Tá Ninh lấn át nhan sắc các mỹ nhân đình đám của Cbiz. Trong bộ phim Ninh An Như Mộng, nét đẹp thanh thuần nhưng không kém phần sắc sảo của Lưu Tá Ninh còn lấn át cả nữ chính Bạch Lộc. Trong cùng một khung hình, nhan sắc Bạch Lộc hoàn toàn bị lu mờ, thay vào đó, nữ phụ Lưu Tá Ninh mới chính là nhân tố thu hút sự chú ý của khán giả.

Hiện Ninh An Như Mộng dù đã quay xong nhưng vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể. Trong khi đó, Dữ Phượng Hành của Triệu lệ Dĩnh vẫn đang quay và dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023.