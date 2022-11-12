Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này

Sao quốc tế 12/11/2022 22:15

Phim của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đang ngày một có được thành công ngoài sự mong đợi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) hiện đang là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả khắp châu Á. Được đánh giá không quá cao ở thời điểm lên lịch trình sản xuất nhưng kể từ khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Công lớn đương nhiên thuộc về Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi, cặp đôi đã có màn thể hiện xuất sắc cũng như tạo nên một câu chuyện tình cảm khiến khán giả thích thú. 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Thế nhưng, với sự xuất hiện của Khanh Khanh Nhật Thường -  bộ phim được đánh giá là "khủng" không kém mới lên sóng ngày 10/11 vừa qua, dự án này hứa hẹn sẽ là vật cản tương đối lớn khiến phim của Trần Phi Vũ bị out khỏi top phim xuất sắc nhất tháng 11. 

Theo đó, Khanh Khanh Nhật Thường là bộ phim do 2 diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Cbiz là Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đóng chính. Dù chỉ mới lên sóng những tập phim đầu tiên nhưng Khanh Khanh Nhật Thường đã khiến người xem cảm thấy rất hài lòng từ diễn xuất cho đến bối cảnh, kịch bản,...

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đang bay cao: Liệu có đủ sức quật ngã dự án này - Ảnh 2
Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sự tham gia của Điền Hi Vi và Bạch Kính Đình đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ phía khán giả. Dù không có nhan sắc vượt trôi như Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nhưng xét về thực lực rõ ràng bộ đôi của Khanh Khanh Nhật Thường không hề thua kém. Thậm chí họ còn được đánh giá cao hơn nhiều nhờ vào các tập đầu tiên gần đây.   

Khanh Khanh Nhật Thường kể về câu chuyện của các cô gái đến từ trời nam đất bắc vì một mối liên hôn mà tề tựu tại Tân Xuyên. Lục thiếu gia ở Tân Xuyên là Doãn Tranh chỉ muốn cố gắng thi rớt, bất ngờ kết mối duyên với Lý Vi đang trải qua những ngày nhàn nhã ở quê nhà , cùng nhau mở ra một cuộc sống mới xảy ra đủ loại tình huống dở khóc dở cười. 

Theo Doãn Tranh khai phủ, thượng triều, hai người dần dần nảy xinh tình cảm, tâm ý tương thông, chung tay trải qua bốn mùa ba bữa, cùng trưởng thành với các sư huynh muội có tính cách vận mệnh khác nhau, cùng nhau viết nên cuộc sống thường ngày ấm áp ở đại gia đình Tân Xuyên.

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