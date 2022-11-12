Trần Phi Vũ nhận được 'cơn mưa' lời khen vì hành động này trên sóng livestream

Với hình tượng lạnh lùng của "thủ khoa Lý", Trần Phi Vũ đang là cái tên được chú ý nhất hiện nay nhờ bộ phim "Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em".

Mới đây, trong sự kiện tuyên truyền phim, Trần Phi Vũ đã được tặng một chiếc bánh kem to 2 tầng. Sau khi cầm chụp ảnh, nhân viên hậu đài bê bánh đi nhưng bất cẩn quẹt nhẹ vào áo nam diễn viên. Sau khi phát hiện áo dính kem, nam diễn viên không hề thay đổi sắc mặt, chỉ bình thản lấy tay quẹt sạch vết kem coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, hành động tinh tế này của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Đa số đều cho rằng Trần Phi Vũ thông minh và tinh tế, phản ứng nhanh khiến sự kiện không bị gián đoạn. Việc lấy tay quẹt vết kem bẩn mà không hề tỏ ý khó chịu cũng cho thấy anh là người khiêm tốn và không mắc bệnh ngôi sao.

Bộ phim truyền hình “Chiếc bật lửa và váy công chúa” (hay có tên khác Chiếu sáng anh, sưởi ấm em) có sự góp mặt của Trần Phi Vũ "gây sốt" ngay khi lên sóng. Nhân vật Lý Tuân của Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Ngoài ra, gương mặt đẹp trai, mái tóc vàng của chàng trai trẻ đặc biệt bắt mắt. Ngoài cốt truyện, phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình Trần Phi Vũ.

Bộ phim kể về chuyện tình cảm giữa thiên tài IT Lý Tuân và cô gái Chu Vận xinh đẹp. Hai người cùng học ngành công nghệ thông tin Đại học Nam Hồ. Từ những hiểu lầm, họ tìm hiểu và trở thành mối tình đầu. Họ phải vượt qua nhiều thử thách, bị bố mẹ Chu Vận ngăn cản. Biến cố ập đến khi Lý Tuân phải ngồi tù 3 năm, Chu Vận đi du học để quên quá khứ đau buồn nhưng hai người luôn hướng về nhau.

Hiện tại, bộ phim "Chiếc bật lửa và váy công chúa" vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn. Phim mở điểm Douban với thành tích ấn tượng khi thu về được 7.2 điểm (hiện tại đã lên đến 7.3 điểm) với hơn 11 nghìn lượt đánh giá, tỷ lệ đánh giá 5 sao chiếm 29,0%, 4 sao chiếm 31,8%, 3 sao chiếm 21,3%, 2 sao chiếm 10,1%, 1 sao chiếm 7,7%.

Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười' Sức hút của thủ khoa Lý Tuân trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đã giúp Trần Phi Vũ thoát khỏi "cái bóng" nổi tiếng của bố mẹ, sở hữu lượng người hùng hậu chỉ sau 1 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-phi-vu-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-vi-hanh-dong-nay-tren-song-livestream-523851.html