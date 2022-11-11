Trên phim là 'thủ khoa Lý', Trần Phi Vũ lại từng bị bố ruột tát 'nổ đom đóm' vì học dốt

Sao quốc tế 11/11/2022 10:50

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "đào lại" buổi phỏng vấn chung của 2 cha con Trần Khải Ca và Trần Phi Vũ nhiều năm về trước. 

Ngay từ khi mới công bố tin chuyển thể từ truyện thành phim, "Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" đã rất được chờ mong nhờ cốt truyện hấp dẫn, tuy vẫn viết về đề tài thanh xuân nhưng sát thực tế hơn. Đồng thời, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng đều là những diễn viên trẻ có tài có sắc, được kỳ vọng sẽ mang đến hình tượng nhân vật trên màn ảnh sát với nguyên tác nhất có thể. 

Trong phim này, Trần Phi Vũ đảm nhiệm vai Lý Tuân, chàng trai thiên tài với thành tích thi đại học đứng đầu toàn tỉnh. Anh là người lý trí, lạnh lùng, thường xuyên khiến người khác tức giận với những câu nói móc mỉa sâu cay. Bên cạnh đó, tạo hình của Trần Phi Vũ cũng thu hút nhiều người xem. Dù tóc vàng, tóc đen hay đầu đinh mới ra tù đều nổi bật. Anh toát lên sức hấp dẫn đặc biệt, Trần Phi Vũ trở thành "bạn trai trong mơ" của nhiều thiếu nữ cả trên phim lẫn ngoài đời.

Trên phim là 'thủ khoa Lý', Trần Phi Vũ lại từng bị bố ruột tát 'nổ đom đóm' vì học dốt - Ảnh 1

Thể hiện hoàn hảo hình ảnh 'thủ khoa Lý' giỏi giang trong phim nhưng ngoài đời, ít ai biết được rằng Trần Phi Vũ đã từng bị bố mình - đạo diễn Trần Khải Ca tát 'nổ đom đóm mắt' chỉ vì học dốt toán. 

Cụ thể, khi ấy đạo diễn Trần Khải Ca hỏi con trai '4 + 4 bằng mấy?', nhưng Trần Phi Vũ suy nghĩ mãi vẫn không ra đáp án. Đã vậy, anh chàng còn chẳng thể viết được đúng số 8 mà chỉ có thể vẽ hai vòng tròn chồng lên nhau. 'Tức mình' vì cậu con trai đã lên 4 nhưng học toán chẳng ra hồn, đạo diễn Trần Khải Ca đã 'ra tay' dạy dỗ.

Trên phim là 'thủ khoa Lý', Trần Phi Vũ lại từng bị bố ruột tát 'nổ đom đóm' vì học dốt - Ảnh 2

Sau này khi lớn lên, dù không có thành tích học tập xuất chúng như Lý Tuân trong phim, song Trần Phi Vũ vẫn khiến gia đình và các fan tự hào khi thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá - cái 'nôi' từng đào tạo nhiều thế hệ diễn viên đình đám của làng ảnh Trung Quốc như Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi.

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Dựa trên đánh giá trên Douban, Trần Phi Vũ đã vượt mốc 400.000 người theo dõi chỉ trong 1 tuần sau khi "Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" phát sóng.

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