Sau một tuần phát sóng 'Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em', Trần Phi Vũ có nguy cơ 'soán ngôi' Vương Hạc Đệ

"Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của khán giả khắp châu Á. Bộ phim được đánh giá khá cao với số điểm ấn tượng trên Douban là 7,2 điểm với 11.000 lượt bình chọn.

Sau khi công chiếu, nam chính Trần Phi Vũ đã đạt được 406.000 người theo dõi chỉ trong 1 tuần. Trước đó vào mùa hè năm nay, Vương Hạc Đệ với siêu phẩm Thương Lan Quyết cũng thu về thành tích cực ấn tượng với việc tăng 959.000 fan trong 1 tuần, dẫn đầu bảng xếp hạng. Theo sát ngay sau là bạn diễn của anh - Ngu Thư Hân với 526.000 fan. Tiếp theo là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư với khoảng hơn 400.000 fan.

Thành tích của Trần Phi Vũ được xem là tín hiệu tốt với một nam diễn viên trẻ, đồng thời cho thấy anh chàng đang dần khẳng định được bản thân trên con đường nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhiều lần xuất hiện ở thứ hạng đầu trên các trang tìm kiếm. Diễn xuất của nam diễn viên cũng được dân tình đánh giá là cải thiện đáng kể trong bộ phim lần này.

Nội dung phim kể về mối tình kéo dài từ thời học đại học cho đến lúc trưởng thành của thiên tài lập trình Lý Tuân và cô tiểu thư xinh đẹp Chu Vận. Ban đầu, Lý Tuân hiện lên như một anh chàng lạnh lùng, cao ngạo. Thế nhưng, anh lại là hình mẫu ngoài lạnh trong nóng điển hình.

Lúc mới gặp nhau, Chu Vận rất ghét Lý Tuân do thường bị anh "bắt nạt". Tuy nhiên về sau, giữa họ lại nảy sinh một mối tình khắc cốt ghi tâm. Hai người từng nửa bước không rời khi học đại học. Thế nhưng đến một ngày, Lý Tuân lại chủ động chia tay. Về sau, Lý Tuân có quãng thời gian phải đi tù. Sau khi được trả tự do, anh cố gắng quên Chu Vận nhưng không thể. Giống như anh, Chu Vận cũng từng muốn bỏ quá khứ lại sau lưng. Tuy nhiên sự thật là chàng trai tên Lý Tuân vẫn luôn nằm trong trái tim cô.