Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Sao quốc tế 16/10/2022 20:36

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã "đào lại" một loạt ảnh diễm lệ của nữ diễn viên Trần Hồng thời còn trẻ. 

Trần Phi Vũ là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của điện ảnh Hoa ngữ. Không những vậy anh còn được gọi là "Thái tử Cbiz" bởi gia thế siêu đỉnh" khi cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng - nữ diễn viên từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc. 

Mới đây, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Trần Phi Vũ cho biết anh thích một cô gái sở hữu nhan sắc giống mẹ - đại mỹ nhân Trần Hồng. Ngay lập tức, cư dân mạng xứ Trung đã "đào lại" một loạt ảnh diễm lệ của nữ diễn viên thời còn trẻ. 

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 1
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 2
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 3
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 4
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 5
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 6
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 7
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 8

Vào thập niên 80-90, cô là được đánh giá là nữ diễn viên nối tiếng nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung, còn Hàn Quốc lại tán tụng cô là mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo của Trần Hồng đã làm say đắm biết bao người. Thậm chí, cô được mệnh danh là “mỹ nhân của các mỹ nhân”, hay “Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh”.

Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 9
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 10
Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng - Ảnh 11
Hai quý tử của Trần Hồng - Ảnh: Internet

Hiện tại, nàng “Điêu Thuyền” cho thấy nhan sắc vẫn trẻ đẹp, ngày càng cao sang, quý phái. Trần Hồng cũng là mẫu phụ nữ được nhiều người hướng tới trong giới nghệ thuật. Cô có cả ngoại hình, tài năng và cuộc sống viên mãn bên chồng con.

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