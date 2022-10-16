Loạt ảnh thời trẻ ‘gây bão’ của mẹ ruột Trần Phi Vũ - đại mỹ nhân Trần Hồng

Trần Phi Vũ là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của điện ảnh Hoa ngữ. Không những vậy anh còn được gọi là "Thái tử Cbiz" bởi gia thế siêu đỉnh" khi cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng - nữ diễn viên từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

Mới đây, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Trần Phi Vũ cho biết anh thích một cô gái sở hữu nhan sắc giống mẹ - đại mỹ nhân Trần Hồng. Ngay lập tức, cư dân mạng xứ Trung đã "đào lại" một loạt ảnh diễm lệ của nữ diễn viên thời còn trẻ.