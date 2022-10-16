Ảnh hậu vì gánh nợ cho chồng mà nên duyên với chủ nợ, cuối đời được thừa kế khối tài sản khổng lồ

Nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng của mình, Từ Phong đã 2 lần đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã cho hai vai diễn trong các tác phẩm Sát thủ (1976) và Người tiên phong (1980). Khán giả thường ưu ái gọi cô với danh xưng "Nữ hoàng Kungfu".

Sinh năm 1950 tại Đài Loan, Từ Phong bắt đầu nghiệp diễn của mình nhờ một vai phụ trong phim Long Môn Khách Sạn của đạo diễn Hồ Kim Thuyên. Vì cuộc sống quá khó khăn, nữ diễn viên đã phải ra đời bươn chải khi tuổi đời còn khá nhỏ để giúp đỡ gia đình mình.

Dẫu sự nghiệp có nhiều thành tựu khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhưng đường tình duyên của Từ Phong lại khá trắc trở với 2 lần lên xe hoa. Tuy vậy, cuối đời cô vẫn có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn và sung túc.

Cuộc hôn nhân đầu của Từ Phong là với một doanh nhân do ước hẹn của các bậc phụ huynh từ trước. Sau một thời gian chung sống, người này lại nợ nần chồng chất, mượn danh nghĩa của Từ Phong đi vay tiền khiến cho cô gánh một khoản nợ khổng lồ trên lưng.

Để trang trải cuộc sống và trả nợ Từ Phong buộc phải quay lại làng giải trí và tham gia vào nhiều bộ phim nhất có thể. Có thông tin cho biết, trong một năm nữ minh tinh phải cật lực đóng tới 18 bộ phim.

Từ Phong với chồng sau và hai cậu con trai - Ảnh: Internet

Trong thời gian này, Từ Phong vô tình gặp được doanh nhân họ Tống, cũng là một trong những chủ nợ của chồng cô. Vị doanh nhân này nhanh chóng bị thu hút bởi khí chất và bản lĩnh của nữ diễn viên. Dần dần, mối quan hệ của cả hai bắt đầu nảy nở và khiến Từ Phong quyết định ly hôn chồng vào năm 1976 rồi kết hôn với doanh nhân họ Tống.

Sau khi tái hôn, Từ Phong sinh được 2 con trai với doanh nhân họ Tấn, cô cũng từ bỏ sự nghiệp và quay về tập trung kinh doanh với chồng. Tưởng có thể bên nhau đến cuối đời, vào năm 2004 thì chồng sau của nữ diễn viên cũng qua đời.

Tuy nhiên, sự ra đi của ông xã không khiến cuộc sống của Từ Phong khốn khó. Cụ thể, nữ diễn viên được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ chồng và tiếp quản việc kinh doanh đang trên đà thành công.