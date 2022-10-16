Từ Hy Viên đang mang thai hai tháng với ông xã DJ Koo?

Sao quốc tế 16/10/2022 10:58

Dù từng tuyên bố không có ý định sinh thêm con nhưng Từ Hy Viên được cho là đang mang thai ở tháng thứ hai với ông xã người Hàn.

Trang Sohu đưa tin, một nguồn tin thân cận vừa cho biết Từ Hy Viên hiện đang mang thai được 2 tháng với ông xã người Hàn. Người này tiết lộ thêm rằng, em gái cô - MC Từ Hy Đệ - thời gian qua không dám tới thăm chị gái mình sau khi khỏi Covid-19 vì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đến người chị đang mang bầu.

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Tin tức này ngay lập tức đã khiến mạng xã hội xứ Trung vô cùng xôn xao. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng thông tin này là không đáng tin vì nữ minh tinh từng tuyên bố sẽ không sinh thêm con, ngoài ra hiện tại cô đã 46 tuổi, không phù hợp để mang thai và sinh nở.

Trước đây, khi sinh hai con cho chồng cũ, Từ Hy Viên từng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí phải nhập viện để cấp cứu. Khi sinh con thứ hai, Đại S còn mắc chứng động kinh và phải dùng thuốc để điều trị trong một thời gian dài.

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Từ Hy Viên gặp nhiều vấn đề sức khỏe khi mang thai và sinh hai con - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Từ Hy Viên bị đồn mang thai. Vào tháng 7 vừa qua, cũng có tin đồn nữ diễn viên đang có bầu. Tuy vậy, mẹ ruột của cô đã thay con gái phủ nhận điều này.

Với tin đồn lần này, cả Từ Hy Viên và DJ Koo đều chưa lên tiếng xác nhận. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng điều này có thể xảy ra vì Từ Hy Viên trước giờ là một người hết mình vì tình yêu, việc cô bất chấp mọi thứ để sinh con vào thời điểm này không hề vô lý.

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Trong cuộc phỏng vấn gần đây, DJ Koo đã chia sẻ về mối quan hệ giữa anh với các con riêng của Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn rất hòa hợp các bé và không bận tâm đến việc mình được xưng hô như thế nào.

"Tôi sẽ không ép bọn trẻ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì chúng không muốn. Lũ trẻ có thể gọi tôi là gì cũng được, miễn là chúng thích." - DJ Koo trả lời khi được hỏi về chuyện con riêng của Đại S xưng hô như thế nào.

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Trước đó, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề này trên MXH Weibo sau khi một người dùng đã viết rằng Từ Hy Viên đã có ý định đổi họ các con theo họ của DJ Koo. Đồng thời, nữ diễn viên cũng yêu cầu các con gọi ông xã cô là bố.

DJ Koo thể hiện rõ thái độ với con riêng của Từ Hy Viên

DJ Koo thể hiện rõ thái độ với con riêng của Từ Hy Viên

Ông xã của Từ Hy Viên vừa qua đã tiết lộ về mối quan hệ giữa anh với các các con riêng của vợ.

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