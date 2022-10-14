DJ Koo thể hiện rõ thái độ với con riêng của Từ Hy Viên

Ông xã của Từ Hy Viên vừa qua đã tiết lộ về mối quan hệ giữa anh với các các con riêng của vợ.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây DJ Koo đã chia sẻ về mối quan hệ giữa anh với các con riêng của Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn rất hòa hợp các bé và không bận tâm đến việc mình được xưng hô như thế nào.

DJ rất hòa hợp với các con của Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

"Tôi sẽ không ép bọn trẻ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì chúng không muốn. Lũ trẻ có thể gọi tôi là gì cũng được, miễn là chúng thích." - DJ Koo trả lời khi được hỏi về chuyện con riêng của Đại S xưng hô như thế nào.

Trước đó, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề này trên MXH Weibo sau khi một người dùng đã viết rằng Từ Hy Viên đã có ý định đổi họ các con theo họ của DJ Koo. Đồng thời, nữ diễn viên cũng yêu cầu các con gọi ông xã cô là bố.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí Vogue, Từ Hy Viên chia sẻ, cô biết chắc rằng việc kết hôn với DJ Koo sẽ khiến nhiều người nghi ngại vì chỉ vài tháng trước cô vừa mới chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không bận tâm vì cho rằng cuộc đời này rất ngắn, mà niềm hạnh phúc do chồng mới mang đến lại là thứ hạnh phúc cô chưa từng cảm nhận được.

Được biết, DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã yêu nhau từ khi nữ minh tinh chỉ mới chập chững làm diễn viên, nhưng mối tình của cả hai chưa kịp sâu đậm đã phải kết thúc vì áp lực từ dư luận. Đến cuối năm 2021 vừa qua, Đại S ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vì bị chồng "cắm sừng". Sau đó, vào đầu tháng 3/2022, cô lại bất ngờ thông báo sẽ tái hôn với DJ Koo.

Sau khi kết hôn, DJ Koo chủ động chuyển đến để chung sống với Từ Hy Viên. Về phía Đại S, cô cũng hỗ trợ hết mình cho sự nghiệp của chồng. Nữ diễn viên Vườn Sao Băng thường đưa chồng đến các buổi gặp mặt có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong làng giải trí xứ Đài.

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