Từ Hy Viên tiết lộ lý do không đổi số điện thoại suốt 20 năm và phản ứng bất ngờ khi được DJ Koo cầu hôn

Sao quốc tế 09/10/2022 12:28

Từ Hy Viên tiết lộ, cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ DJ Koo sau 20 năm không liên lạc với nhau.

Trang 8Days đưa tin, mới đây vợ chồng Từ Hy Viên đã tham gia vào một cuộc phỏng vấn và chia sẻ về quyết định kết hôn của mình. Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng khiến cho công chúng vô cùng ngưỡng mộ vì lý do họ có thể về bên nhau là vì đã không đổi số điện thoại trong suốt hai thập kỷ.

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Từ Hy Viên đã không đổi số điện thoại trong suốt 20 năm kể từ khi mất liên lạc với DJ Koo - Ảnh: Internet

DJ Koo cho hay, khi tin tức Từ Hy Viên ly hôn lan truyền, anh đã có suy nghĩ đầu tiên là gọi cho cô để an ủi. Tuy biết rằng cuộc gọi của mình có thể sẽ không nhận được phản hồi, đặc biệt là sau nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm liên lạc từ Seoul đến tận Đài Bắc - nơi Đại S đang sinh sống.

Khi Từ Hy Viên bắt máy, DJ Koo đã vô cùng kinh ngạc khi suốt ngần ấy năm mà cô không hề thay đổi số điện thoại của mình. Nam nghệ sĩ người Hàn tâm sự rằng anh cảm thấy giữa hai người như chưa từng thay đổi và thời gian quay trở về hai mươi năm về trước, khi hai người mới yêu nhau.

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Cặp đôi sở hữu nhiều hình xăm đôi với nhau - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Từ Hy Viên lại tiết lộ rằng khi thấy tên của DJ Koo hiện lên trên màn hình điện thoại, cô đã vô cùng bất ngờ pha lẫn với niềm vui và cả chút buồn bã: "Tôi chưa bao giờ thay đổi số điện thoại di động của mình, thành thật mà nói, tôi có thể đã cố tình không làm như vậy vì tôi đã sử dụng số này khi chúng tôi chia tay khoảng 20 năm trước. Sau khi chúng tôi mất liên lạc khi anh ấy chuyển nhà, tôi không bao giờ thay đổi số của mình".

Cuộc gọi đầu tiên của Từ Hy Viên và DJ Koo đã kéo dài cả đêm, cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Kể từ đó, nam nghệ sĩ người Hàn liên tục tìm những lý do vụn vặt để gọi cho Đại S thường xuyên hơn.

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Một vài tuần kể từ khi hai người liên lạc trở lại, Từ Hy Viên và DJ Koo mới gọi video call cho nhau lần đầu. Dẫu vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt của DJ Koo, cô lại cảm thấy không tích cực cho lắm.

"Oppa, tại sao anh lại trở nên già như vậy!" - Từ Hy Viên cảm thán khi thấy DJ Koo lần đầu sau hai thập kỷ, nam nghệ sĩ người Hàn cũng trả lời: "Em đẹp quá, sao em không thay đổi chút nào!?".

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Kể từ đó, DJ Koo và Từ Hy Viên gọi video call cho nhau mỗi ngày, cả hai cùng hàn huyên về quá khứ và chia sẻ những kỷ niệm vui cho nhau. Một ngày, DJ Koo đã quỳ gối cầu hôn Từ Hy Viên thông qua video vì cả hai khi này vẫn sống tại hai đất nước khác nhau.

Khi được DJ Koo cầu hôn, Từ Hy Viên đã nhận lời trong hạnh phúc và nói: "Tại sao anh lại cầu hôn em khi chúng ta đã quá già? Anh nên cầu hôn em 20 năm trước!". Cô chia sẻ thêm: "Có lẽ, bất kể cuộc đời tôi có bao nhiêu bi kịch và nỗi buồn, kết thúc sẽ luôn là một kết thúc có hậu".

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