Từ Hy Viên và DJ Koo ngọt ngào và tinh nghịch trên tạp chí thời trang Đài Loan

Sáng ngày 30/9, tạp chí thời trang Vogue Đài Loan đã đăng tải bộ ảnh Từ Hy Viên và DJ Koo xuất hiện trong ấn phẩm số mới nhất. Được biết, đây cũng là lần đầu mà vợ chồng Đại S cùng nhau thực hiện một bộ ảnh tạp chí kể từ khi kết hôn.

Dù không phải là một cặp đôi trẻ trung, vợ chồng Từ Hy Viên vẫn thể hiện được tình cảm ngọt ngào nhưng lại mang nét tinh nghịch như một cặp tình nhân mới đôi mươi. Đại S được khen là ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, trong khi đó ông xã của cô cũng nhận về những phản hồi tích cực về vẻ ngoài phong độ dù đã ngoài 50.

Chia sẻ về việc không đeo nhẫn cưới mà lại xăm hình lên cánh tay như một cách đính ước, Từ Hy Viên cho biết: "Tôi đã trải qua mọi thứ của hôn nhân. Hai chúng tôi đều đã lớn tuổi, không cần những thứ khác nữa. Tôi và anh ấy đều rất thích xăm hình. Khi anh ấy quỳ xuống cầu hôn, tôi nói anh ấy đừng mua nhẫn kim cương, và nhờ anh ấy đích thân xăm hình chiếc nhẫn cưới trên tay.

Sau đó, anh mua một chiếc máy xăm và luyện tập lên chính da thịt của mình hàng ngày. Đó là lý do mà hình xăm trên ngón áp út của chúng tôi là tự anh ấy xăm lên".

Thời điểm công bố tái hôn, Từ Hy Viên khiến nhiều người nghi ngại vì chỉ vài tháng trước cô đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại cho rằng cuộc đời này rất ngắn, mà niềm hạnh phúc do chồng mới mang đến lại là thứ hạnh phúc cô chưa từng cảm nhận được.

"Ban đầu tôi sợ mọi người không chấp nhận và sợ mọi người nghĩ tôi điên rồi. Nhưng cuộc đời không dài như bạn nghĩ, có những đoạn hành trình tôi đã tự cảm nhận rất sâu sắc.

Sau khi gả cho anh ấy, không có ai phản đối cả, và tôi cũng cảm thấy một niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Nhiều khi nửa đêm đi ngủ, tôi tưởng như mình đang mơ, nhưng chỉ cần tôi chạm vào cái đầu trọc của anh ấy, tôi biết đó là sự thật." - Từ Hy Viên tâm sự.

DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã yêu nhau từ khi nữ minh tinh chỉ mới chập chững làm diễn viên, nhưng mối tình của cả hai chưa kịp sâu đậm đã phải kết thúc vì áp lực từ dư luận. Đến cuối năm 2021 vừa qua, Đại S ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vì bị chồng "cắm sừng". Sau đó, vào đầu tháng 3/2022, cô lại bất ngờ thông báo sẽ tái hôn với DJ Koo.

Sau khi kết hôn, DJ Koo chủ động chuyển đến để chung sống với Từ Hy Viên. Về phía Đại S, cô cũng hỗ trợ hết mình cho sự nghiệp của chồng. Nữ diễn viên Vườn Sao Băng thường đưa chồng đến các buổi gặp mặt có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong làng giải trí xứ Đài. Cũng nhờ vậy mà hiện tại DJ Koo đã trở thành gương mặt được ưa chuộng, nhận cát-xê và đãi ngộ như những ngôi sao hàng đầu Đài Loan.