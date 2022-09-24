Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng

Sao quốc tế 24/09/2022 09:20

Mới đây, Từ Hy Viên chia sẻ loạt ảnh hậu trường buổi chụp cho một thương hiệu mỹ phẩm lên mạng xã hội.

Người đẹp Vườn Sao Băng khiến cư dân mạng choáng ngợp với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm dù đã 45 tuổi. Đặc biệt, có thể thấy cô đã lấy lại được vóc dáng mảnh mai, thon thả năm nào.

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 1

Từ Hy Viên đẹp không góc chết qua những bức ảnh hậu trường

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 2

Loạt ảnh không chỉnh sửa cho thấy đẳng cấp nhan sắc của nữ diễn viên

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 3

Trước đây Từ Hy Viên từng vào vai nữ chính Hạ Mạt trong bộ phim "Bong Bóng Mùa Hè". Cô được cho là Hạ Mạt bước ra từ tiểu thuyết với ngoại hình đẹp u buồn, làn da trắng ngần và mái tóc đen bồng bềnh

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận: "Từ Hy Viên vẫn xinh đẹp đỉnh cao như ngày nào", "Cô ấy thật rạng rỡ và hạnh phúc sau khi tái hôn", "Có lẽ việc ly hôn Uông Tiểu Phi là quyết định đúng đắn nhất của cô ấy"...

Từ Hy Viên tái hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn - DJ Koo - vào tháng 3/2022 sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Sau khi tái hôn, người đẹp nhanh chóng giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. Tình yêu cũng giúp cô tràn đầy năng lượng, không còn mệt mỏi do bệnh trầm cảm đeo bám. 

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 4

Vẻ ngoài tươi trẻ của Từ Hy Viên

Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Cô hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Từ Hy Viên luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. 

Dù sự nghiệp thành công nhưng Từ Hy Viên trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống, đặc biệt là tình trường nhiều tranh cãi. Nữ ca sĩ từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz. Cô kết hôn và đã ly hôn. Hiện nay cô sống hạnh phúc bên người chồng hiện tại.

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 5

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 6

Nhan sắc thật của mỹ nữ Từ Hy Viên trong ảnh không chỉnh sửa làm fan ngỡ ngàng - Ảnh 7

Từ Hy Viên xăm tên DJ Koo lên ngực, xinh đẹp rạng ngời ngày trở lại

Từ Hy Viên xăm tên DJ Koo lên ngực, xinh đẹp rạng ngời ngày trở lại

Từ Hy Viên vừa qua đã để lộ hình xăm mới của mình là tên viết tắt của ông xã DJ Koo.

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