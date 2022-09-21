Từ Hy Viên xăm tên DJ Koo lên ngực, xinh đẹp rạng ngời ngày trở lại

Từ Hy Viên vừa qua đã để lộ hình xăm mới của mình là tên viết tắt của ông xã DJ Koo.

Vừa qua, loạt ảnh hậu trường trong buổi chụp hình của Từ Hy Viên cho một thương hiệu đã được đăng tải. Trong loạt hình này, cư dân mạng đã vô cùng tinh mắt khi phát hiện Đại S đã có một hình xăm đặc biệt là chữ K ở giữa lồng ngực. Bên cạnh đó, tên bài hát của cô và ông xã cũng được xăm lên xương quai xanh. Từ Hy Viên xăm chữ 'K' là viết tắt của tên DJ Koo giữa ngực - Ảnh: Internet Dung nhan mỹ miều của Từ Hy Viên cũng gây chú ý mạnh. Công chúng dành nhiều lời khen cho Đại S rằng cô ngày càng nhuận sắc và thần thái hơn hẳn sau khi kết hôn cùng ông xã DJ Koo. Có thể thấy, cô không chỉ giảm cân mà còn thay đổi kiểu tóc.

Được biết, đây là lần đầu Từ Hy Viên lộ diện kể từ khi kết hôn với DJ Koo. Lần trở lại này của cô cũng gián tiếp bác bỏ tin đồn nữ diễn viên rút khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình mình.

Sinchew đưa tin, hiện tại thì DJ Koo đang sống tại Đài Loan cùng với Từ Hy Viên và có ý định phát triển sự nghiệp tại đây. Ở thị trường này, nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vợ và các đồng nghiệp của cô. DJ Koo nấu ăn chiêu đãi vợ - Ảnh: Internet DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã yêu nhau từ khi nữ minh tinh chỉ mới chập chững làm diễn viên, nhưng mối tình của cả hai chưa kịp sâu đậm đã phải kết thúc vì áp lực từ dư luận. Đến cuối năm 2021 vừa qua, Đại S ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vì bị chồng "cắm sừng". Sau đó, vào đầu tháng 3/2022, Từ Hy Viên lại bất ngờ thông báo cô sẽ tái hôn với nam nghệ sĩ xứ Hàn. Đầu tháng 4/2022, DJ Koo đã bay đến Đài Bắc để hoàn thành thủ tục kết hôn với Từ Hy Viên, đồng thời được cô giới thiệu đến các tên tuổi lớn trong làng giải trí. Cũng nhờ vậy mà hiện tại ông xã của Đại S trở thành gương mặt được ưa chuộng tại Đài Loan.

Hậu kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo nhận đãi ngộ như siêu sao hàng đầu Giá trị thương mại của chồng mới Từ Hy Viên tăng vọt kể từ sau khi hai người tuyên bố kết hôn.

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