Mỗi bức ảnh đều cho thấy mối quan hệ thân mật giữa Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Hiện chưa rõ ai đã đăng tải những bức ảnh này.

Mới đây, loạt ảnh thân mật giữa Uông Tiểu Phi và nhân tình Trương Dĩnh Dĩnh tiếp tục bị phát tán trên mạng xã hội. Những bức ảnh này hầu hết được chụp trong quán karaoke, hoặc tại nhà riêng khi cả hai gặp gỡ bạn bè.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài - Cát Tư Tề - đã từng công khai ảnh riêng tư của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh.

Cát Tư Tề cho biết, doanh nhân họ Uông qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh từ tháng 9/2021, trước khi anh chính thức ly hôn Từ Hy Viên.

Bằng chứng ngoại tình rõ ràng khiến cho Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chỉ trích. Phía họ Uông đã lên tiếng xin lỗi Từ Hy Viên và cầu xin Cát Tư Tề giữ im lặng, song tay săn ảnh vẫn tiếp tục phanh phui những góc khuất cuộc sống của nam doanh nhân.

Cát Tư Tề tiết lộ thêm nhiều thông tin gây sốc như Uông Tiểu Phi từng ép Trương Dĩnh Dĩnh phá thai, giữa hai bên có hợp đồng tình ái.

Từ Hy Viên đã tuyên bố ly hôn và Uông Tiểu Phi đẩy ngã vợ. Vì quá tức giận, Trần Kiến Châu đã đánh Uông Tiểu Phi.

Sau đó, bà Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi chia sẻ tức giận trước hành vi bạo lực của Trần Kiến Châu, nhưng không nói rõ lý do Uông Tiểu Phi bị đánh.

Ngoài ra, chiều 31/5, Uông Tiểu Phi đã xin lỗi vợ cũ và bà Hoàng Xuân Mai.

"Hôm qua, trong lúc xúc động, tôi đã làm một sự việc mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Tôi đối với Hy Viên, các con và mẹ (mẹ của Từ Hy Viên) cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã gửi lời xin lỗi và giải thích tới họ. Là người đàn ông hơn 40 tuổi, khi làm sai, tôi chấp nhận bị chỉ trích. Tôi hy vọng sau này bù lại tổn thương mà tôi đã gây ra. Sau này, trừ những việc liên quan tới các con, tôi không quấy rầy cuộc sống của Hy Viên", Uông Tiểu Phi viết.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cho biết đã nhận được lời xin lỗi của Uông Tiểu Phi và tha thứ cho con rể cũ. Ngày 30/5, Uông Tiểu Phi nói vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Từ Hy Viên đã tái hôn với DJ Koo người Hàn Quốc từ tháng 3. Uông Tiểu Phi hiện được cho là bí mật hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Họ bị phát hiện qua lại từ tháng 11/2021.