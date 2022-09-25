Bạn gái Uông Tiểu Phi khóc, tự nhận mình 'ngốc nghếch'

Người mẫu ảnh tiết lộ đang bị nhiều người tẩy chay trong khi không hiểu tại sao. Cô cho rằng mọi người chỉ muốn tin vào những lời đồn đại, không nghe cô giải thích. Cô hiện tại không có kế hoạch bán hàng online vì suy sụp tinh thần.

Trong livestream, Trương Dĩnh Dĩnh phủ nhận được Uông Tiểu Phi chu cấp. Cô nói rằng nhà không phải do bạn trai mua mà cô mua bằng tiền của chính mình. Cô cho biết bản thân đã chăm chỉ livestream bán hàng nên mua được nhà ở riêng.

Khi Trương Dĩnh Dĩnh đang livestream, một người đàn ông đến gần, vỗ về cô rồi tắt chương trình phát sóng trực tiếp. Dựa vào dáng vóc người đàn ông, khán giả cho rằng đó không là Uông Tiểu Phi. Không ít người bất ngờ khi cô đã có người khác.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi được cho có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Một số tin đồn cho hay Dĩnh Dĩnh từng có thai với Tiểu Phi nhưng phá bỏ.

Vài tuần trước đó, Trương Dĩnh Dĩnh và doanh nhân Uông Tiểu Phi còn bị bắt gặp hẹn hò, mặc đồ đôi, ôm nhau trên phố. Hai người được cho chung sống một nhà. Trước thông tin đã chia tay, họ không lên tiếng giải thích. Gần đây, Uông Tiểu Phi livestream với mẹ khi đi một sự kiện. Vóc dáng anh gầy hơn, gương mặt lộ vết dấu thời gian. Nhiều khán giả nhận xét anh còn không phong độ bằng DJ Koo, chồng hiện tại của Từ Hy Viên.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh mở nhiều tiệm ăn tại Bắc Kinh và nỗ lực vượt qua dịch bệnh để kiếm tiền. Cuối năm ngoái, anh ly dị vợ. Hai con chung do mẹ bé nuôi dưỡng.

Uông Tiểu Phi và mẹ.

Trước đó Uông Tiểu Phi cũng chịu nhiều chỉ trích vì scandal ngoại tình Trương Dĩnh Dĩnh cũng như tố cáo Từ Hy Viên từng dùng thuốc cấm.

Trong buổi livestream, anh còn than thở rằng bản thân sống quá đơn giản nên găp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Họ Uông nói: "Tôi quá thực tế, trong cuộc sống hay công việc đều toàn tâm toàn ý, với bạn bè hay người thân đều cho đi mà không giữ lại gì. Bây giờ tôi đã hiểu, làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân, không thể cứ ngây ngốc để bị người khác lừa gạt".