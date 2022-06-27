Uông Tiểu Phi bày tỏ nỗi nhớ con hậu nghi vấn có tình mới

Hơn một năm không gặp con, chồng cũ của Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi cho biết anh rất nhớ hai bé.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây Uông Tiểu Phi đã xuất hiện tại buổi khai trương nhà hàng mới ở Bắc Kinh. Trong video được một khán giả đăng tải lên Weibo, chồng cũ Từ Hy Viên đã bày tỏ nỗi nhớ hai con nhỏ khi lâu rồi chưa được gặp hai bé.

Uông Tiểu Phi đã hơn 1 năm không được gặp con trực tiếp - Ảnh: Internet

Cụ thể, Uông Tiểu Phi sau khi bế một khách hàng nhí đã nói với cha mẹ của cậu bé rằng rất lâu anh chưa được bế con mình. Gương mặt của vị thiếu gia này biểu hiện nhiều cung bậc cảm xúc, khiến công chúng thương cảm không ít.

Được biết, lần gần đây nhất mà Uông Tiểu Phi gặp trực tiếp hai con là từ đầu năm ngoái, lúc anh sang Đài Loan để thực hiện thủ tục ly hôn với Từ Hy Viên. Kể từ đó, vì công việc bận rộn và lý do dịch bệnh mà anh chưa thể sang với con.

Uông Tiểu Phi vẫn thường sang Đài Loan để thăm các con đang được Đại S nuôi dưỡng - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi Từ Hy Viên đưa con về Đài Loan, Uông Tiểu Phi cũng nhiều lần sang quê vợ để gặp 2 bé. Nam doanh nhân cũng thường xuyên đăng ảnh các con lên tài khoản MXH, vào sinh nhật thứ 8 của con gái, anh cong mở một nhà hàng có tên đồng âm với con.

Uông Tiểu Phi và hai con - Ảnh: Internet

Theo Sinchew, Uông Tiểu Phi hiện đang ở Bắc Kinh và tập trung vào việc kinh doanh. Đời sống tình của vị thiếu gia này khá phức tạp, lần gần đây nhất anh bị bắt gặp sánh bước bên một chân dài không phải là người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh.

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