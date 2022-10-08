Từ Hy Viên khoe hình xăm đôi với chồng thứ hai, tiết lộ ý nghĩa càng khiến dân tình ngưỡng mộ hơn

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh khoe hình xăm đôi của hai vợ chồng Từ Hy Viên DJ Koo (Koo Jun Yup).

Mới đây, trang HK01 đăng tải hình xăm đôi của hai vợ chồng Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Yup). Khi DJ Koo cầu hôn nữ diễn viên đầu năm 2022, Từ Hy Viên không quan tâm hình thức. Cô cùng ông xã xăm hình chiếc nhẫn ở ngón áp út thay thế nhẫn cưới, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Ngoài ra, cả hai có thêm hình xăm mới "Remember Together Forever" (Tạm dịch: Đời đời nhớ nhau). Từ Hy Viên xăm ở dưới xương quai xanh, còn DJ Koo xăm dọc trên cổ.

Theo quản lý của ngôi sao Bong Bóng Mùa Hè, dòng chữ đó là tên bản tình ca tiếng Anh mà cặp sao đều thích khi yêu nhau 24 năm trước: ''Bài hát có ý nghĩa với hai người, vì vậy họ quyết định khắc tên nó lên cơ thể".

Hy Viên và DJ Koo gặp nhau lần đầu năm 1998, khi ca sĩ tới Đài Loan biểu diễn. DJ Koo thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Họ chia tay năm 2000 vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản. Sau khi Từ Hy Viên ly hôn năm 2021, DJ Koo tìm bạn gái cũ để nối lại mối quan hệ. Hy Viên tiết lộ trong tất cả cuộc tình từng trải qua, cô luôn là người chủ động theo đuổi, chỉ riêng DJ Koo chủ động theo đuổi cô. Quyết định về chung một nhà của Từ Hy Viên và DJ Koo khiến tên tuổi cả hai ''nóng'' trở lại trên các phương tiện truyền thông. Đầu tháng 10, cặp sao là gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue (Đài Loan, Trung Quốc).

Mẹ ruột Từ Hy Viên lên tiếng trước tin đồn con gái mang thai với chồng mới Mới đây, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ diễn viên Từ Hy Viên đã lên tiếng về những tin đồn xung quanh việc con gái đang có thai.

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