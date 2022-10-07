Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ

Sao quốc tế 07/10/2022 17:57

Mới đây loạt hình ảnh tình cảm giữa La Vân Hi và Trần Phi Vũ khiến cho netizen không khỏi phần phấn khích, nằng nặc mong muốn Hạo Y Hành được cho lên sóng ngay lập tức.

Trong những năm gần đây những bộ phim đam mỹ đã trở thành một chủ đề hot để cho các nhà làm phim tha sức thể hiện tài năng của mình. Đớn cử như trường hợp của Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thủ vai chính đã làm mưa làm gió trong vài năm trở lại đây. Tưởng chừng như hàng loạt bộ phim làm về đề tài tương tự sẽ ra mắt thì bất ngờ mọi chuyện lại diễn không như ý muốn khi những quy định nghiêm ngặt của Quảng Điện khiến hàng loạt dự án bị đóng băng.

Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ - Ảnh 1
La Vân hi và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Trường hợp khiến netizen tỏ ra đáng tiếc nhất chính là dự án Hạo Y Hành do La Vân hi và Trần Phi Vũ đóng chính. Tuy nhiên, mới đây khán giả đã thêm một lần nữa thắp lên hy vọng bộ phim sẽ được cho rắt mắt người xem trong thời gian tới khi loạt hình ảnh "tình tứ" của cặp đôi La Vân Hi và Trần Phi Vũ vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Chứng kiến những hình ảnh tại hậu trường, một số bộ phận netizen cho rằng phim sẽ rất thành công nếu như được phát sóng. Bởi lẽ nhìn vào khoảnh khắc hai nam diễn viên chơi đùa cùng em bé trên phim trường có thể thấy độ tương tác của cặp đôi là rất tốt. 

Hạo Y Hành lấy bối cảnh giả tưởng, xoay quanh cuộc chiến chống lại ma quỷ, giải cứu chúng sinh của các đạo sĩ tu tiên. La Vân Hi trong vai Sở Vãn Ninh, Ngọc Hành trưởng lão của Tử Sinh Đỉnh, có tu vi cao thâm, được gọi là "Thiên hạ đệ nhất tông sư".

Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ - Ảnh 2
Cả 2 trông rất xứng đôi tại hậu trường - Ảnh: Internet 

Phim xoay quanh câu chuyện về Mặc Nhiên (do Trần Phi Vũ thủ vai) - Đạp tiên quân khi sư diệt tổ, tội ác tày trời được trùng sinh trở về thời kỳ niên thiếu hơn 10 năm trước, bắt đầu lại cuộc đời. Lần này, Mặc Nhiên đã phát hiện ra rất nhiều bí mật được chôn vùi, cũng như hiểu rõ những tình cảm đã từng đánh mất ở kiếp trước. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của sư tôn Sở Vãn Ninh, hắn đã ngăn cản sự hủy diệt trần thế, loại trừ tâm ma, cả đời làm việc thiện.

Mặc dù thông tin Hạo Y Hành thông qua kiểm duyệt chưa được xác thực song điều này cũng đủ để khiến cư dân mạng vui mừng. Nhiều người nhận định, nếu Hạo Y Hành thực sự thay đổi kịch bản thì việc thông qua kiểm duyệt và được lên sóng cũng là điều dễ hiểu.

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Từ khóa:   La Vân Hi Trần Phi Vũ Hạo Y Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ

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