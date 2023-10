Mặc kệ Hạo Y Hành chưa thể lên sóng, netizen vẫn phát sốt trước phân đoạn 'tình bể tình' của La Vân Hi và Trần Phi Vũ

Trong những năm gần đây những bộ phim đam mỹ đã trở thành một chủ đề hot để cho các nhà làm phim tha sức thể hiện tài năng của mình. Đớn cử như trường hợp của Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thủ vai chính đã làm mưa làm gió trong vài năm trở lại đây. Tưởng chừng như hàng loạt bộ phim làm về đề tài tương tự sẽ ra mắt thì bất ngờ mọi chuyện lại diễn không như ý muốn khi những quy định nghiêm ngặt của Quảng Điện khiến hàng loạt dự án bị đóng băng.

La Vân hi và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Trường hợp khiến netizen tỏ ra đáng tiếc nhất chính là dự án Hạo Y Hành do La Vân hi và Trần Phi Vũ đóng chính. Tuy nhiên, mới đây khán giả đã thêm một lần nữa thắp lên hy vọng bộ phim sẽ được cho rắt mắt người xem trong thời gian tới khi loạt hình ảnh "tình tứ" của cặp đôi La Vân Hi và Trần Phi Vũ vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.