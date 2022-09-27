La Vân Hi bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ gầy đến mức báo động khiến netizen lo lắng, nguyên nhân do đâu?

La Vân Hi xuất hiện với đôi chân chỉ còn ''gầy trơ xương'' khiến fan vô cùng lo lắng.

Những ngày qua, những hình ảnh của nam diễn viên trẻ người Trung Quốc La Vân Hi tại sân bay với thân hình đáng báo động đang là một trong những chủ đề vô cùng được quan tâm của cư dân mạng.

Theo đó, nam diễn viên sinh năm 1988 xuất hiện với một thân hình gầy gò đến mức khó tin. Cụ thể, có mặt tại sân bay La Vân Hi khiến netizen ngay lập tức chú ý vào đôi chân gầy trơ xương của mình.

Đôi chân siêu gầy của nam diễn viên khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet

Được biết, La Vân Hi sở hữu một chiều cao ấn tượng 1m77, thế nhưng cân nặng của anh lại chỉ nằm ở mức 58kg - con số quá thấp so với ngoại hình của chính mình.

Trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua, La Vân Hi thường xuyên xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt hốc hác, làn da xanh xao cùng ngoại hình gầy yếu. Tình trạng sức khỏe của anh chàng liên tục bị đặt một dấu hỏi lớn khi đã từng có thời điểm netizen tỏ ra vô cùng lo lắng khi chứng kiến nam diễn viên phải ngồi xe lăn trong tình trạng mệt mỏi.

Nhìn loạt ảnh trên, khán giả không khó để thấy đôi mắt trũng sâu, 2 má hóp lại, cơ thể mệt mỏi không sức sống của La Vân Hi. Nam diễn viên hoàn toàn không còn dáng vẻ điển trai, khiến fan rần rần như lúc trước.

La Vân Hi liên tục xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng vì thường xuyên đóng phim cổ trang, để phù hợp với tạo hình và yêu cầu của nhân vật nên La Vân Hi phải giữ vóc dáng gầy, thanh mảnh nhất có thể.

Mong rằng "mỹ nam cổ trang" sẽ sớm lấy lại phong độ của bản thân trong thời gian tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-van-hi-bat-ngo-xuat-hien-voi-dang-ve-gay-den-muc-bao-dong-khien-netizen-lo-lang-nguyen-nhan-do-dau-507524.html