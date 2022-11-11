Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười'

Sao quốc tế 11/11/2022 20:30

Sức hút của thủ khoa Lý Tuân trong "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em" đã giúp Trần Phi Vũ thoát khỏi "cái bóng" nổi tiếng của bố mẹ, sở hữu lượng người hùng hậu chỉ sau 1 tuần.

Trần Phi Vũ thu hút sự chú ý của công chúng khi đảm nhận vai Lý Tuân trong bộ phim "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Twentine. Nam diễn viên được ví như nam thần bước ra từ tiểu thuyết. Anh được quan tâm khi có ngoại hình, diễn xuất tốt, là con trai út của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng.

Nam diễn viên được khen ngợi khi có thể “cân” được đa dạng tạo hình, từ tóc vàng, tóc nâu đến đầu đinh. Anh còn nhận nhiều lời bình luận tích cực về ngũ quan sắc bén, ánh mắt thâm tình, mang nét thanh thuần hợp với những bộ phim thanh xuân. 

Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 1Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 2Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 3

Tuy nhiên, trong quá khứ, Trần Phi Vũ từng chịu nỗi đau không ai theo đuổi. Có lần, nữ diễn viên Trần Hồng kể xấu con trai rằng ngày nhỏ, cậu bé Phi Vũ rất mập, phải hơn 50kg, nên mới có biệt danh trắng béo. Sau này khi đi du học thì bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ trong vòng 1 học kỳ cậu đã gầy hẳn 15kg. Theo như lời Trần Hồng thì tình sử con trai rất "bi đát" vì chẳng có cô gái nào thích con trai mình.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Trần Phi Vũ cảm khái: "Hồi nhỏ vì béo quá nên không có bạn nữ nào thích em cả, đây cũng là điều mà em rất tiếc nuối".

Trần Phi Vũ tiết lộ chuyện 'đáng tiếc nhất' trong quá khứ khiến dân tình 'dở khóc dở cười' - Ảnh 4

Trước đó, Trần Phi Vũ góp mặt trong không ít tác phẩm nổi tiếng như Tương Dạ, Hạo Y Hành… nhưng chưa thể bật lên. Diễn viên thử sức với dự án đam mỹ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, diễn cùng La Vân Hi, song phim bị cấm do thay đổi từ Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Với thành công ban đầu của "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", diễn viên nhiều khả năng trở thành “lưu lượng” mới trong làng giải trí Trung Quốc. 

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em 'vén màn' quá khứ đau lòng của Trần Phi Vũ: fan chưa kịp 'no đường' đã rớt nước mắt vì 'ngược' đến tàn tâm

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Sau những cảnh "mật ngọt" giữa Lý Tuân và Chu Vận, thì bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em bắt đầu đi tới những phân cảnh "ngược tơi bời", dự báo người xem chuẩn bị "khóc hết nước mắt".

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